Una bellezza tra loro”: Francesco Totti e Ilary Blasi, una notizia che modifica la situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbero raggiungere una soluzione consensuale per la loro separazione nel prossimo futuro. Si prevede che i due compariranno in tribunale nel marzo 2023, anche se non si esclude la possibilità di una soluzione pacifica e amichevole. Tale soluzione sarebbe preferibile a una lunga battaglia giudiziaria, che a questo punto sembra improbabile.

Le notizie suggeriscono che Totti e Ilary sono tornati a comunicare tra loro in modo più rilassato rispetto alla scorsa estate, quando comunicavano solo via WhatsApp. Sembra che Bastian Muller, il nuovo fidanzato tedesco del conduttore Mediaset, possa essere il responsabile del ripristino della pace tra i due.

Dopo tanta attesa, Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno finalmente riavvicinando.

Secondo quanto riportato, Ilary è profondamente innamorata dell’imprenditore e non vede l’ora di ufficializzare la loro relazione finalizzando il divorzio. Il Corriere ha dichiarato che Ilary vuole andare avanti con il suo nuovo compagno e non ha intenzione di conservare alcun risentimento.

Bastian ha già fatto conoscenza con alcuni familiari della Blasi, tra cui la sorella Silvia e la figlia Isabel di sei anni. Inoltre, è andato subito d’accordo con l’amica di lunga data di Ilary, Michelle Hunziker. Questo è un grande periodo per Ilary, che si appresta ad assumere la guida dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 nell’aprile del 2023.

È stato riferito che ad accompagnare Noemi saranno Vladimir Luxuria e il divertentissimo Enrico Papi. Per quanto riguarda Totti, sembra che la sua relazione con Noemi sia ancora solida, nonostante le voci di un dissidio. Recentemente, i due hanno festeggiato il loro primo anniversario di vita insieme e si sono trasferiti in un lussuoso attico nella zona nord di Roma.