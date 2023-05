L'errore nel tatuaggio di Alessandro Basciano per la sua figlia Celine Blue: Un'inattesa sorpresa - Controcopertina

Alessandro Basciano, partner di Sophie Codegoni, ha voluto rendere speciale l’arrivo di sua figlia Celine Blue. Attraverso una serie di Instagram stories condivise sui social, ha mostrato il suo viaggio dal tatuatore di fiducia per incidere il nome della piccola sulla sua pelle. Oltre al tatuaggio dedicato a Celine Blue, ha anche fatto un altro sulla zona dell’orecchio, con la scritta “Attitude”.

Il nuovo capitolo della paternità Alessandro Basciano è diventato padre per la seconda volta. Nel 2016, dalla sua relazione di sei anni con la modella e influencer Clementina Deriu, è nato Nicolò. Il piccolo è diventato protagonista di una puntata del Grande Fratello Vip 6, quando sia lui che sua madre hanno fatto una visita speciale per salutarlo e sostenerlo.

L’errore nel tatuaggio per Celine Blue Dopo la nascita di Celine Blue, Alessandro Basciano ha espresso i suoi sentimenti sulla paternità, sottolineando come l’esperienza di essere padre di una bambina sia completamente diversa da quella di un maschio. Ha definito entrambe le emozioni come meravigliose, ma uniche nel loro genere.

Nelle ultime ore, Alessandro Basciano ha condiviso una foto che mostra il suo nuovo tatuaggio per celebrare la nascita di Celine Blue. Posizionato sul petto, sotto una corona reale già incisa precedentemente, il volto noto di Uomini e Donne ha scelto di tatuarsi il nome della sua preziosa figlia. Tuttavia, come molti utenti dei social media hanno notato, c’è stato un errore nel tatuaggio. Infatti, il nome della bambina, Celine Blue, è stato scritto in modo errato.

Un’inattesa sorpresa Nel tatuaggio realizzato da Alessandro Basciano, c’è un errore che non è sfuggito agli occhi degli utenti dei social media. Alcuni hanno commentato ironicamente, dicendo: “Quanti tatuaggi da mamma di due maschi, basta Ale! Anche tua madre l’aveva detto a Verissimo. Poi, il nome della tua piccolina è stato scritto male. I nomi propri vanno scritti con la lettera maiuscola”. È vero, il tatuaggio recita “Celine blue”, ma poiché “Blue” è il secondo nome, avrebbe dovuto essere scritto con la lettera maiuscola e non minuscola.

L’entusiasmo di Alessandro Basciano nel celebrare la nascita di sua figlia Celine Blue attraverso un tatuaggio si è trasformato in una sorpresa inaspettata a causa di un errore di scrittura. Nonostante ciò, la dedica continua a rappresentare il suo amore per la piccola e l’importanza che ha nella sua vita.