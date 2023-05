L'estate sta arrivando in Italia: Addio freddo, benvenuto caldo! - Controcopertina

Le previsioni meteo indicano un rapido avvicinarsi dell’estate, portando con sé temperature elevate e giornate soleggiate.

Il maltempo degli ultimi giorni sta finalmente lasciando spazio all’arrivo imminente dell’estate in Italia. Segnatevi una data importante sul calendario perché il caldo è ormai alle porte, prontamente ad allontanare le precipitazioni e il freddo. Nonostante sia necessario ancora un po’ di pazienza, ciò che ci aspetta nel prossimo fine settimana non è particolarmente promettente.

Infatti, nei prossimi giorni, inclusa la domenica 21 maggio, ci troveremo a fronteggiare una situazione meteorologica tutt’altro che favorevole. Le intense piogge e le temperature autunnali continueranno ad affliggere il nostro territorio, con particolare attenzione rivolta alle zone dell’Emilia-Romagna, colpite duramente dall’alluvione che ha causato morte e danni. Tuttavia, tra poco tempo, il peggio sarà solo un lontano ricordo e accoglieremo l’estate con un caldo torrido. Una data in particolare riveste un’importanza significativa.

Estate e caldo imminente: una data da tenere a mente

La buona notizia che rallegra gli italiani, permettendo loro di dimenticare le precipitazioni e il rischio di inondazioni, proviene dal sito 3BMeteo. L’estate è ormai alle porte, con il caldo che prenderà il sopravvento. Non stiamo parlando ancora di temperature di 40 gradi e afa insopportabile, ma di giornate caratterizzate da un sole costante. A partire da una data in particolare, finalmente potremo pensare di tornare al mare o goderci splendide giornate in montagna.

L’anticiclone Zefiro sta per interessare l’Italia, alzando notevolmente le temperature fino a raggiungere i 29 gradi. Dal Mediterraneo arriverà anche un’aria umida, portando con sé il caldo tanto atteso. Nonostante non siamo ancora nella piena stagione estiva, ci avvicineremo molto alle temperature tipiche dell’estate. Tutto ciò avverrà già dal prossimo lunedì, ossia il 22 maggio. Quindi, via libera agli ombrelli e prepariamoci a vivere giornate decisamente più piacevoli.

Inoltre, sarà presto necessario fare un cambio di guardaroba. Addio agli impermeabili e agli abiti pesanti, spazio a capi più leggeri e perfino al costume da bagno. A partire dal 22 maggio, grazie all’arrivo di Zefiro, le spiagge delle località costiere torneranno ad affollarsi di turisti in cerca di relax e divertimento.