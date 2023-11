Lettera di una madre ad un figlio mai nato - Controcopertina

Mio dolce angelo mai nato,

In queste parole, imprimo il battito del mio cuore, la melodia del mio spirito che ti ha amato dal momento in cui ho saputo della tua esistenza silenziosa dentro di me. Ogni sogno, ogni speranza che avevo per te, vive ora nel regno senza tempo del ‘potrebbe essere stato’.

Avrei voluto tenerti tra le mie braccia, cullarti dolcemente e cantarti le ninne nanne fino a che gli astri non si fossero spenti nel cielo. Avrei voluto guardare il mondo risplendere nei tuoi occhi, scoprire le meraviglie della vita attraverso il tuo sguardo innocente.





Sei stato come una stella cadente nel mio universo, un breve, splendente momento di bellezza e di magia che ha toccato profondamente l’anima mia. Anche se non ho mai potuto tenerti, sentirti, o vederti sorridere, il legame tra noi è incancellabile e eterno come le stelle.

Ti ho amato, ti amo e ti amerò sempre, perché tu sei parte di me, un sogno dolce e fugace che porterò nel cuore per sempre. Il tuo breve viaggio in questo mondo ha lasciato un’impronta indelebile nella mia vita, una cicatrice dolce-amara che porto come segno del nostro amore.

Riposa in pace, mio piccolo amore, e sappi che in ogni soffio di vento, in ogni raggio di luce, in ogni momento di silenziosa contemplazione, ci sarò io a pensarti, a sognarti, a onorarti.

Con tutto l’amore che un cuore può contenere,

Tua mamma