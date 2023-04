“L’ha realizzato davvero”. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, l’annuncio giunge a tarda serata

L’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi procede a vele spiegate. Almeno è ciò che emerge dai social. I due appaiono più uniti che mai nel vivere il loro amore al di fuori della casa. Proprio negli ultimi giorni, Edoardo ha voluto stupire la compagna con un regalo sorprendente che per un istante l’ha lasciata incredula (e senza parole). Il giovane, infatti, in piena notte, ha mostrato qualcosa di molto particolare ad Antonella, mentre lei era a letto.

Nel video, diventato subito virale, pubblicato nelle stories Instagram, Donnamaria ha rivelato che presto sarebbe stata resa nota una dedica speciale al suo amore. Si tratta di una canzone, scritta appositamente per Antonella, che il ragazzo ha ovviamente dedicato a lei. Il brano, disponibile il 4 aprile su tutte le piattaforme musicali, si intitola “Il cielo stanotte”.

Edoardo Donnamaria dedica un brano ad Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria, noto come Drojette, ha precisato che questa canzone è dedicata e scritta per Antonella Fiordelisi e che racconta del loro amore. In un breve video trailer si possono ascoltare le prime note del brano e vedere una serie di emozionanti foto di loro insieme. Ovviamente Antonella, non appena venuta a conoscenza di questa dedica speciale, non riusciva a crederci e chiedeva al compagno: “Ma è una canzone?”.

Poi ancora: “Ma che hai fatto? Ma sei fuori? Ma sei serio? Una canzone per me?”. A quel punto Edoardo ha risposto: “Sì amore”. Un momento davvero toccante. Poco dopo Antonella scrive su Twitter: “Io non ho parole… ho la febbre a 38, apro Instagram e vedo questa storia… una canzone per me?🥹 ti amo da morire”.

E poi: “E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa”. Un utente scrive alla ragazza: “Antonella ha trovato un ragazzo meraviglioso che ti ama alla follia come tu ami lui. Sorpresa più bella e dolce non poteva farti il tuo Edo. Noi felici per voi, l’amore è il grande motore della vita e ora aspettiamo insieme l’uscita della canzone vaii #donnalisi”. Una splendida sorpresa poco prima della finale del GF Vip 7.