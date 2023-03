“L’hanno espulsa dal programma”. La rivelazione sorprendente su Oriana Marzoli: è stato svelato tutto in questo momento

Entro pochi giorni si concluderà la settima edizione del GF Vip. Un’edizione che ha suscitato numerose critiche a causa del comportamento di alcuni partecipanti. Iniziato il 19 settembre, il programma ha subito ricevuto giudizi negativi per il caso di presunto bullismo nei confronti di Marco Bellavia. Il concorrente si era mostrato irritato, mentre gli altri lo avevano isolato.

Inoltre, alcuni si erano abbandonati a espressioni e gesti molto offensivi. Di conseguenza, Ginevra Lamborghini era stata squalificata, mentre Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Patrizia Rossetti erano finiti al televoto e l’esperto di stile era stato eliminato. Nel corso dei mesi, gli spettatori hanno lamentato il comportamento di diversi concorrenti del GF Vip, ma solo due settimane fa è avvenuto un cambio di direzione, decisione presa da Pier Silvio Berlusconi.

GF Vip 7, emerge il video di Oriana Marzoli all’Isola dei Famosi

Il regolamento del GF Vip 7 è diventato più rigido e le punizioni più severe, come le squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Spesso al centro delle critiche è stata Oriana Marzoli, una delle tre finaliste insieme a Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Molti chiedevano provvedimenti, punizioni e persino squalifiche per il suo temperamento irascibile, ma il GF Vip non ha mai preso in considerazione tali richieste.

È evidente a tutti che Oriana Marzoli abbia un carattere forte, come dimostrato anche durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi spagnola. Di recente, è emerso un video in cui risponde alle critiche del pubblico mostrando il dito medio nella loro direzione. Dopo il gesto sgradevole, la concorrente è stata allontanata dal conduttore.

Nel video, Oriana, attuale finalista del GF Vip 7, afferma di non aver fatto nulla, ma viene smentita dalle immagini. Nel filmato trasmesso si vede Oriana Marzoli alzare il dito medio e indirizzarlo al pubblico che la critica. In seguito, il conduttore la costringe a lasciare lo studio tra gli applausi degli spettatori euforici che esclamano “Fuori”.

Questo episodio potrebbe influenzare la percezione del pubblico nei confronti di Oriana Marzoli nella corsa alla vittoria del GF Vip 7. Tuttavia, rimane da vedere se le recenti polemiche avranno un impatto significativo sulla sua posizione nella competizione o se i suoi sostenitori continueranno a sostenerla nonostante il comportamento controverso.

Mentre l’edizione del GF Vip 7 si avvicina alla fine, gli spettatori sono ansiosi di scoprire chi riuscirà a trionfare tra i concorrenti rimasti. Tra alti e bassi, polemiche e momenti di condivisione, il reality ha certamente tenuto il pubblico incollato allo schermo, e non resta che attendere l’epilogo per scoprire chi sarà incoronato vincitore.