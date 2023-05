“Li ha portati all’Isola”. Nathaly ha violato il regolamento, Cecchi Paone l’ha vista e spiffera tutto. Nessuno aveva mai osato tanto

Nathaly Caldonazzi eliminata dall’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

Martedì 2 maggio è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei Famosi 2023, ricca di colpi di scena tra eliminazioni, nomination e l’addio di Marco Predolin per motivi di salute. Durante la terza puntata, la concorrente che ha dovuto abbandonare Cayo Cochinos è stata Nathaly Caldonazzi, nota anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip.

La naufraga è stata eliminata al televoto insieme a Fiore Argento e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Nonostante la sconfitta, Nathaly si è detta contenta del suo percorso sull’Isola.

Durante le prime tre settimane di permanenza sull’Isola, la Caldonazzi ha avuto diversi scontri con gli altri naufraghi, soprattutto con Alessandro Cecchi Paone, il quale ha lanciato una pesante accusa contro di lei. In particolare, il giornalista ha sostenuto che la showgirl avrebbe portato sull’Isola dei Famosi dei trucchi, violando così il regolamento del programma condotto da Ilary Blasi.

Le liti tra i due concorrenti non sono passate inosservate, tanto che la Blasi ha chiesto ad Alessandro Cecchi Paone se conoscesse veramente Nathaly Caldonazzi prima dell’Isola dei Famosi 2023. Il giornalista ha risposto di no, ma la Caldonazzi ha ironizzato dicendo che forse era tutto preso da un altro ragazzino.

Nonostante le polemiche, Nathaly Caldonazzi ha vissuto un’esperienza intensa sull’Isola dei Famosi e ora dovrà affrontare il ritorno alla vita quotidiana dopo questa avventura indimenticabile.