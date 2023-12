La scorsa sera, lunedì 18 dicembre, i telespettatori di Otto e Mezzo sono stati accolti da una sorpresa inaspettata: al posto della solita conduttrice, Lilli Gruber, si è presentato Giovanni Floris. La domanda che tutti si sono posti è stata: cosa è successo alla giornalista?

In realtà, Enrico Mentana aveva già annunciato questa sostituzione alla fine del TgLa7. Prima di passare la conduzione a Otto e Mezzo, Mentana aveva spiegato che Lilli Gruber non avrebbe potuto condurre la puntata a causa di “motivatissimi impegni personali.” In sua sostituzione, il direttore del telegiornale aveva comunicato che Giovanni Floris avrebbe preso le redini dello storico programma televisivo.

Le Ragioni dietro l’Assenza di Gruber

Giovanni Floris ha aperto la puntata di Otto e Mezzo dichiarando: “Lilli Gruber è stata trattenuta da problemi familiari e io volentieri do una mano.” Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulle ragioni familiari che hanno impedito alla giornalista di essere presente in studio.





Il Ritorno di Lilli Gruber

Salvo ulteriori impegni imprevisti per la giornalista e conduttrice, il suo ritorno dovrebbe essere previsto regolarmente a partire da oggi, 19 dicembre, sempre alle 20:30 su La7. Nel frattempo, oggi stesso, Giovanni Floris tornerà al timone del suo programma DiMartedì in prima serata sulla stessa rete.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulle ragioni dell’assenza di Lilli Gruber e auguriamo alla giornalista il meglio in questo momento delicato della sua vita.