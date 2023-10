L’incidente a Centocelle: Un bambino di 12 Anni si lancia dal terrazzo dopo una discussione sui compiti

Un Dramma Inaspettato

Un ragazzo di soli 12 anni ha preso la tragica decisione di lanciarsi dal terrazzo della sua casa a Centocelle, il tardo pomeriggio di martedì. Non si tratta di un terribile incidente, ma di un suicidio. Un rimprovero paterno per i compiti sembra essere stato l’evento scatenante che ha portato il piccolo a compiere l’impensabile.

La Disperazione dei Testimoni

Dalla strada, alcuni testimoni hanno assistito alla scena angosciante. Alcuni ragazzi hanno filmato l’evento in diretta, ma le immagini sono state bloccate dai carabinieri. I soccorsi, nonostante siano stati chiamati da molte persone, sembravano non arrivare mai. “Abbiamo chiamato l’ambulanza in tanti – racconta Enzo – saranno state le 18,45/18,50. Ma non arrivava mai.” Il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo al Policlinico Casilino.

Il Dolore e il Senso di Colpa dei Genitori

Sul luogo dell’impatto, una panchina della piazza è ora adornata di fiori e bigliettini. “Sarai sempre con noi”, si legge. Il padre del ragazzo è devastato dal senso di colpa, mentre la madre, che era in farmacia al momento del tragico evento, è sconvolta. La domanda che tutti si pongono è: come può un dodicenne arrivare a pensare a un gesto così estremo?

Un Problema Crescente

Il dramma di Centocelle non è un caso isolato. Negli ultimi dieci anni, gli accessi per ideazione suicidaria o tentato suicidio nell’età evolutiva sono aumentati del 75%. Maria Pontillo, psicoterapeuta dell’Unità operativa del Bambino Gesù, spiega che “certi esiti sono il risultato di un malessere che era presente e che molto spesso si nasconde dietro a depressioni mascherate di cui è molto difficile cogliere i segni.”

Come Riconoscere i Segnali

Esistono segnali da non sottovalutare come i cambiamenti di umore repentini, l’alterazione dei ritmi del sonno-veglia o del mangiare e il progressivo isolamento dalle relazioni sociali. Presso l’ospedale Bambino Gesù è attivo un percorso clinico per la prevenzione del suicidio in età evolutiva e una linea telefonica “Lucy” 06.6859.2265 per le consulenze psicologiche urgenti.