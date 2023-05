L’incredibile verità su chi è Maddalena è fidanzata? La verità sulla vita privata della ballerina

Maddalena di Amici: La ballerina dai bellissimi occhi

Maddalena, la talentuosa ballerina di Amici, ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per il suo talento, ma anche per la sua bellezza magnetica. Fin da piccola, ha coltivato la passione per la danza e ha avuto la fortuna di realizzare il suo sogno di partecipare al celebre talent show. Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Biografia di Maddalena

Maddalena è nata a Genova nel 2005 e sin da giovane ha dimostrato un grande amore per la danza. Ha iniziato a studiare questa disciplina fin da piccolissima e ha continuato a coltivarla nel corso degli anni. I suoi studi si sono concentrati anche nel campo musicale, frequentando la Naima Academy e il Liceo Gobetti, specializzandosi in musica e coreografia.

Nonostante la sua giovane età, Maddalena ha già accumulato diverse esperienze nel mondo artistico. Ha partecipato alla Experience Dance Academy insieme al suo carissimo amico Tommaso Stanzani e ha collaborato in numerosi stage con Raimondo Todaro. Ha anche fatto alcune apparizioni in televisione, partecipando a Pequenos Gigantes nel 2016, condotto da Belen Rodriguez, e facendo parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci nel 2020. Nel 2022, ha anche partecipato alla registrazione del video musicale di Aka7even.

Nel settembre 2023, Maddalena entra a far parte della scuola di Amici, ottenendo un banco di danza e unendosi alla squadra di Emanuel Lo. Riesce a raggiungere la fase finale del programma, ma alla fine non riesce a vincere e deve abbandonare il suo sogno di vittoria. Attualmente, Maddalena ha partecipato a un casting per uno spettacolo diretto da Daniel Erzalow e si prepara per un lungo tour.

Vita privata di Maddalena

Prima di entrare nella scuola di Amici, la vita privata di Maddalena è rimasta in gran parte privata. Non si sa se avesse una relazione sentimentale al momento dell’ingresso nel programma. Durante la sua esperienza ad Amici, Maddalena si è avvicinata molto a un altro ballerino, Mattia Zenzola, suscitando l’interesse del pubblico che sperava in una storia d’amore.

Tuttavia, i due sembrano essersi allontanati successivamente senza che siano noti i motivi di questa decisione. Recentemente, sono circolate voci su una possibile relazione amorosa con Nicolas Borgogni, noto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle e Il Cantante Mascherato. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo a questa relazione.

Continua a seguire il percorso di Maddalena e scopri le sue prossime avventure artistiche e personali.