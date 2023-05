L’incredibile verità su quanto ha guadagnato complessivamente Aaron?

Il talent show di Maria De Filippi, Amici, sta per concludersi. La finale non sarà trasmessa questa sera, sabato 13 maggio 2023, per evitare di sovrapporsi alla finale dell’Eurovision. La tanto attesa proclamazione del vincitore avverrà in diretta televisiva domani sera.

Alla scoperta di Aaron: Il giovane cantante di Amici

Aaron Cenere, il cui vero nome è Edoardo Boari, è nato a Nocera Umbra nel 2005. Prima di entrare nella scuola di Amici, Aaron era già una figura conosciuta e popolare, soprattutto sui social media, in particolare su TikTok. Ha anche pubblicato il brano “Universale”, che ha contribuito a aumentare la sua fama nel mondo della musica.

Nel settembre del 2022, Aaron si è presentato ai casting di Amici e ha ottenuto un posto nel banco dei cantanti. È entrato a far parte della squadra guidata dal docente Rudy Zerbi. Ha dichiarato che la scrittura di canzoni è stata un’importante via di fuga per superare le sue forti ansie. Nel corso del programma, ha dimostrato di trasformare l’ansia in una forza incredibile.

Fin da bambino, Aaron ha coltivato la passione per la musica e ha iniziato a comporre i suoi primi testi all’età di 14 anni. La canzone “Universale” affronta temi di insicurezza e paure, diventando un successo nel panorama musicale. Il suo ultimo singolo, “Diecimila Occhi”, ha riscosso un notevole successo. Durante la sua permanenza nella scuola, Aaron ha affrontato nuovamente le sue paure, trascorrendo alcune notti in crisi.

Al momento del suo ingresso nella scuola, Aaron era ancora minorenne e ha compiuto la maggiore età insieme ai suoi compagni e professori. La sua voce e la sua presenza hanno persino commosso artisti come Loredana Bertè, presente come giudice esterno. Dopo alcune controversie, Aaron ha rischiato di essere sostituito dal suo stesso professore, ma alla fine è riuscito a rimanere nella scuola, venendo eliminato solo nel serale.

La remunerazione di Aaron nell’esperienza ad Amici

Opportunità di crescita più che un vero stipendio

È importante sottolineare che i partecipanti al talent show Amici di Maria De Filippi hanno l’opportunità di crescere sia personalmente che professionalmente. Non si può parlare di un vero e proprio stipendio, ma piuttosto di un rimborso spese che ricevono mensilmente per far fronte alle loro necessità primarie. Essendo impegnati nella scuola, non hanno la possibilità di lavorare, quindi il sostegno finanziario è fondamentale.

Dunque, non è corretto parlare di stipendio o guadagno nel caso dei concorrenti di Amici. Il vero compenso per loro risiede nella possibilità di frequent