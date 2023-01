Lisa Marie Presley chi è la figlia di Elvis ed ex moglie di Michael Jackson? Età, causa morte, marito e figli

Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, è deceduta a causa di un attacco cardiaco all’età di 54 anni. Era stata ricoverata in terapia intensiva e le era stato applicato un pacemaker temporaneo dopo un arresto cardiaco.

Priscilla Presley, la madre della defunta, ha annunciato la sua scomparsa. È stata la cameriera a scoprirla inizialmente nel suo letto, senza reagire, e l’ex marito Danny Keough, che risiede con lei, a contattare l’ambulanza. Priscilla Presley ha dichiarato: “È con il cuore pesante che devo annunciare la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era una donna appassionata, forte e amorevole”.

Tre giorni fa, la Presley era presente alla cerimonia di premiazione dei Golden Globes, dove l’attore Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione del padre di Presley nel film “Elvis”.

Il cantante è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche ed è stato necessario indurlo in coma. Priscilla, sua madre, ha chiesto agli utenti dei social media di offrire il loro sostegno attraverso la preghiera. TMZ ha riferito che i paramedici hanno prestato assistenza medica nella casa del cantante a Calabasas, in California, ieri mattina, in seguito a un attacco di cuore. I medici sono riusciti a ripristinare il battito cardiaco della cantante prima che venisse trasferita e, all’arrivo in ospedale, è stato utilizzato un pacemaker per sostenerla.

Questa settimana Lisa Marie Presley, figlia della leggendaria star del rock and roll, ha partecipato al gala dei Golden Globes insieme alla madre Priscilla Presley. Erano lì per sostenere l’attore Austin Butler, premiato per il suo ruolo di Elvis nel film di Baz Luhrmann. Lisa Marie è l’unica figlia dell’iconico cantante e madre di quattro figli, tra cui l’attrice e regista americana Riley Keough. Lisa Marie ha seguito le orme del padre e ha pubblicato il suo primo album, “To Whom it May Concern”, nel 2003. In seguito ha pubblicato altri due album, ma dal 2012 non ha più pubblicato materiale nuovo.

Unica figlia di Elvis Presley, Lisa Marie Presley ha detenuto il controllo della Elvis Presley Enterprises fino al 2005, quando ha venduto la maggior parte delle sue azioni a una società di private equity. Ha mantenuto il controllo di Graceland, la proprietà a Memphis, nel Tennessee, dove suo padre è stato scoperto senza reagire nell’agosto del 1977, prima di essere trasportato in ospedale dove è poi deceduto.

Oltre che con Danny Keough, da cui ha divorziato nel 1994, Lisa Marie Presley è stata sposata anche con Nicolas Cage, Michael Jackson e l’attore-cantautore Michael Lockwood.

L’unione tra Michael e Lisa, una pop star e la sua compagna, è stata accolta con grande attenzione dalla stampa e alla fine la coppia ha divorziato il 20 agosto 1996 dopo due anni di matrimonio. È interessante notare che i due si conoscevano da tempo prima delle nozze e hanno continuato a frequentarsi anche dopo la separazione. Per venti mesi, la loro relazione è stata oggetto di molti articoli di tabloid e giornali, che speculavano sulla legittimità della loro unione e li sottoponevano a pettegolezzi e critiche.

Nel 2020, la figlia di Elvis ha vissuto il più grande dolore della sua vita quando il figlio Benjamin, avuto dal primo matrimonio, è morto suicida alla giovane età di 27 anni.