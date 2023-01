Chi è Nicolas Cage? Età, carriera, Oscar, premi, moglie, figli e vita privata

Conosciamo meglio l’incredibile Nicolas Cage! È uno degli attori più famosi e premiati di Hollywood e sapevate che ha origini italiane da parte di padre? La sua famiglia è profondamente radicata nell’industria cinematografica: i suoi zii sono Francis Ford Coppola e Talia Shire, mentre sua cugina è Sofia Coppola. Tuffiamoci nella vita di questo straordinario attore!

Nicolas Kim Coppola, celebre attore, produttore cinematografico e doppiatore americano, compie 57 anni il 7 gennaio 1964. Il suo bisnonno è originario di Bernalda, un paese in provincia di Matera, mentre la nonna è di Napoli. In omaggio al musicista moderno John Cage, Nicolas ha scelto di onorarlo assumendo il suo nome d’arte.

La carriera

Ha interpretato diversi ruoli e ha brillato in film come Birdy – Le ali della libertà di Alan Parker, Cuore selvaggio di David Lynch, per il quale ha ricevuto la prestigiosa Palma d’Oro al Festival di Cannes. Ha lavorato anche con Martin Scorsese nel film drammatico del 1999 Al di là della vita e poi ancora nel film Omicidio in diretta. Il suo talento è stato riconosciuto con due nomination agli Oscar come miglior attore protagonista e due nomination ai Golden Globe come miglior attore in un film drammatico. Le sue interpretazioni sono state davvero notevoli!

Nicolas Cage era la scelta perfetta per interpretare il ruolo di Damon Macready/Big Daddy nel film di supereroi del 2010, Kick-Ass. Diretto da Matthew Vaughn e prodotto da Marv Films, Cage è stato la scelta finale dopo aver preso in considerazione Daniel Craig e Mark Wahlberg per la parte. La sua interpretazione appassionata è stata un successo e ha reso il film un successo!

Nicolas Cage era completamente innamorato del Batman di Adam West, tanto da modellare il discorso di Big Daddy su quello di West. Secondo Matthew Vaughn, Cage parlava già in questo modo non appena aveva indossato il costume. Il regista è stato assolutamente felice che Cage abbia mantenuto questo comportamento per tutto il film, citando la sua frustrazione per la voce burbera usata da Christian Bale in The Dark Knight Rises (2008).

Cage Nicolas: famiglia amata, mogli adorate e figli adorati!

Con entusiasmo, devo dire che Nicolas Cage è un membro orgoglioso dell’illustre famiglia Coppola. È il nipote del celebre Francis Ford Coppola ed è imparentato con gli altrettanto talentuosi Sofia Coppola, Roman Coppola, Jason Schwartzman e Robert Carmine. Per evitare di essere paragonato ingiustamente allo zio e per evitare favoritismi, Nicolas ha scelto di usare il nome d’arte con cui tutti lo conosciamo oggi, invece del suo vero nome, Nicolas Kim Coppola.

La storia sentimentale di Nicolas Cage è piena di drammi! Si è sposato tre volte, prima con Patricia Arquette nel 1995, poi con Lisa Marie Presley (la figlia di Elvis e Priscilla Presley) nel 2002 e infine con Alice Kim, una cameriera asiatica, nel 2004. Purtroppo tutti e tre i matrimoni si sono conclusi con un divorzio. Non solo, l’attore ha anche due figli: Weston Cage dalla relazione con la modella Christina Fulton e Kal-el Cage dal terzo matrimonio. Con tutta questa passione ed eccitazione, non c’è da stupirsi che Nicolas Cage abbia avuto una vita sentimentale così movimentata!

Nicolas Cage e Erika Koike

Dopo tre divorzi, nel 2019 l’attore è stato travolto dall’amore appassionato per Erika Koike, una truccatrice, e l’ha sposata d’impulso. Sfortunatamente, la loro unione è stata di breve durata, poiché solo quattro giorni dopo il matrimonio Cage ha chiesto l’annullamento, lasciando sconosciuto il motivo della decisione. Fortunatamente la sua fortuna è cambiata nel febbraio 2021, quando ha sposato l’attuale moglie Riko Shibata e la loro relazione sembra andare a gonfie vele.

Negli ultimi anni, Nicolas Cage è diventato una sensazione virale, con innumerevoli meme che lo ritraggono dai suoi film, Vampire Stress e Con Air, che catturano le sue espressioni esilaranti che possono essere adattate a qualsiasi situazione! La sua popolarità è salita alle stelle, soprattutto tra i più giovani, grazie all’infinita offerta di meme.

L’incomparabile Nicolas Cage – una vera icona del grande schermo! Con un’altezza impressionante, questo attore senza età continua ad affascinare il pubblico con le sue celebri interpretazioni.

Con i suoi 183 centimetri di altezza, Nicolas Cage, nato il 7 gennaio 1964, è una star del grande schermo che ha dimostrato il suo immenso talento nonostante la sua grande statura. La sua altezza non è stata un ostacolo al successo ed è uno degli attori più affermati del settore.

Nicolas Cage ha un piccolo problema quando si tratta di risparmiare: sembra che non riesca a tenere il portafoglio chiuso. Ha fatto acquisti piuttosto stravaganti, come una pietra tombale a forma di piramide, due cobra albini, un polpo domestico, uno squalo, un coccodrillo, un teschio di dinosauro e una Lamborghini Miura appartenuta allo Scià di Persia. La sua ricchezza è stata rovinata dai debiti e dal vizio del gioco, ma è determinato a ripristinarla e continua ad accettare qualsiasi ruolo gli venga offerto, purché venga ricompensato profumatamente.