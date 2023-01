Chi è Elvis Presley? Causa morte, malattia, moglie, figli e biografia

Elvis Presley, il Re del Rock and Roll, è nato a Tupelo l’8 gennaio 1935. È stato un cantante, attore e musicista americano iconico, la cui fama e popolarità non ha avuto eguali nella storia. La sua morte prematura ha lasciato tutti noi con il cuore pesante.

Nel tragico giorno del 16 agosto 1977, l’amato Elvis Presley si spense nella sua lussuosa casa di Memphis. La sua compagna, Ginger Alden, trovò il suo corpo nel bagno, probabilmente colpito da un attacco cardiaco fatale mentre era seduto sul water. Nonostante i tentativi di rianimarlo durante il trasporto, era chiaro che era scomparso da ore.

La sua morte è stata dichiarata alle 15.00, inizialmente attribuita ad un “arresto cardiaco”, anche se l’autopsia ha rivelato un alto tasso di intossicazione da farmaci e tracce di quattordici diversi medicinali prescritti dal suo medico personale. Inoltre, si è pensato che la sua obesità sia stata un fattore determinante, in quanto era ingrassato notevolmente nell’ultimo periodo della sua vita. Altri hanno ipotizzato che la causa sia stata uno shock anafilattico dovuto a un’allergia alla codeina, contenuta nei farmaci per il mal di denti che utilizzava.

Moglie, figli

Priscilla Beaulieu aveva appena 14 anni quando incontrò il celebre Elvis Presley, che era di stanza come agente in Germania, dove si trovava il suo patrigno. Immediatamente la rockstar, più anziana di Priscilla di un decennio, si invaghì di lei e iniziò così un appassionato corteggiamento durato sette anni.

Quella di Elvis e Priscilla fu un’unione d’amore appassionata, celebrata il 1° maggio 1967 all’Aladdin Hotel di Las Vegas. Il libro Elvis Presley: A Southern Life di Joel Williamson rivela che gli sposi condivisero il loro primo momento di intimità durante la prima notte di nozze. Nove mesi dopo nacque la loro bellissima figlia Lisa Marie Presley, frutto della loro luna di miele a Palm Springs. Anni dopo, Priscilla riflette sui primi tempi della loro relazione, pieni di passione ed eccitazione, fino a quando le droghe cominciarono a fare effetto e i desideri di Elvis divennero sempre più audaci.

Il 9 ottobre 1973, i due si separarono tristemente ma pacificamente, accettando di condividere la custodia di Lisa Marie. Tuttavia, il loro tempo insieme fu di breve durata, poiché il mondo fu devastato dalla notizia della prematura scomparsa di Elvis Presley il 16 agosto 1977.

Elvis era profondamente innamorato di Ginger Alden, attrice e modella americana, e le chiese di sposarlo il 26 gennaio 1977. Il 16 agosto di quell’anno, Elvis – all’epoca 42enne – e Ginger giocarono entusiasti a racquetball, solo che Ginger si svegliò nel primo pomeriggio per trovare il corpo senza vita del suo amato compagno nel bagno. La scomparsa di Elvis lasciò un vuoto nel suo cuore che non potrà mai essere colmato.

Biografia

Elvis Aaron Presley è stato un fenomeno assoluto del XX secolo, adorato e ammirato da attori, cantanti e celebrità. Nel corso dei suoi 24 anni di carriera, The Pelvis (noto per il suo iconico movimento dell’anca) ha pubblicato 61 album, ha venduto più di un miliardo di dischi in tutto il mondo (esibendosi solo negli Stati Uniti e in Canada) e ha raggiunto più volte la vetta delle classifiche statunitensi.