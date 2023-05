L'isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo solleva il velo sulle dinamiche oscure e punisce i naufraghi - Controcopertina

Nathaly Caldonazzo, vincitrice del GF Vip 7, non ha esitato a esprimere il suo punto di vista all’Isola dei Famosi. Da quando Nikita Pelizon ha fatto il suo ingresso in Honduras, le acque si sono agitate e nuove dinamiche sono emerse, seguendo lo script prestabilito. La celebre attrice romana ha preso posizione nei confronti di un naufrago, anche se si tratta di colui che ha appena confessato i suoi sentimenti per Cristina Scuccia. Stiamo parlando di Gianmaria Sainato. Tuttavia, in un contesto come quello dell’Isola dei Famosi, nessuno può vantare l’esclusiva su nessun fronte.

Ora l’attenzione è tutta focalizzata su un’altra ex concorrente del Grande Fratello, Nathaly Caldonazzo. Fin dal suo arrivo sull’Isola, l’attrice e showgirl ha fatto parlare di sé grazie al suo carattere deciso. Le tensioni e le discussioni con gli altri naufraghi non sono mancate, ma il pubblico ha dimostrato di apprezzare la sua franchezza e la sua sincerità. Tale apprezzamento si è tradotto nel suo reintegro con il 68% dei voti, dopo un periodo di “esilio”. Tuttavia, nelle ultime ore, l’atmosfera sull’Isola si è fatta più pesante del solito.

L’attacco di Nathaly Caldonazzo ai naufraghi

In queste ultime giornate, Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno inventato un gioco chiamato “Mi stai sul ca***” (leggi il regolamento di seguito). A quanto pare, Nathaly Caldonazzo sembrava aver cambiato atteggiamento nei confronti di molti naufraghi, diventando più accomodante. Tuttavia, le sue vere intenzioni sono emerse subito dopo la punizione inflitta agli abitanti dell’isola a causa dei continui scontri.

Durante la celebrazione del suo 54º compleanno in Honduras, avvenuta due giorni fa, Nathaly ha dichiarato: “Amo questo compleanno. Nonostante le innumerevoli dispute tra gli uomini, che ormai sono diventati peggio delle femminucce, queste controversie non rovinano affatto il mio compleanno. Anzi, mi sto divertendo perché finalmente le maschere cadono… le persone si rivelano e ora viene il bello.”

Nathaly si riferisce all’incidente avvenuto tra Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero durante la notte. I due si sono scontrati duramente, e la produzione ha deciso di punire i naufraghi come conseguenza. Pochi giorni fa, l’ex capitano di rugby aveva attaccato duramente le donne presenti sull’Isola. Ora è coinvolto in uno scontro con Fabio dei Jalisse per aver violato il regolamento, una punizione inevitabile che alimenta la tensione generale. Nathaly, insieme ad altri, sembra essere soddisfatta di questa situazione.