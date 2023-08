Lite trasforma la notte in incubo: 35enne morto dissanguato da ferita coltello

Una lite avvenuta a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, ha preso una piega tragica e inaspettata. La notte tra il 22 e il 23 agosto scorso è diventata il palcoscenico di un evento scioccante, quando un litigio ha portato alla morte di Arab Aziz, un giovane di 35 anni. Ciò che inizialmente sembrava una discussione accesa ha avuto un epilogo tragico, poiché l’uomo è morto dissanguato dopo essersi accidentalmente ferito con un coltello.

L’Effetto dell’Alcol

Durante la lite, Arab Aziz aveva ingerito consistenti quantità di alcol, il che potrebbe aver amplificato la situazione. Il giovane, ambulante di professione e residente da anni nel luogo, era coinvolto in una disputa con altri due ragazzi di nazionalità marocchina, incentrata su questioni economiche. Ciò che è iniziato come un contrasto verbale si è trasformato in una tragedia.

Il Fatale Incidente

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, durante la lite, il 35enne ha perso l’equilibrio e si è auto trafitto la gamba con un coltello a serramanico. La ferita si è rivelata mortale, portando a un’emorragia che lo ha lasciato senza scampo. L’ipotesi dell’ingestione di una grande quantità di alcol potrebbe aver influenzato la sua capacità di reagire prontamente e di gestire la situazione.

Corsa Contro il Tempo

Una volta allertato il servizio di emergenza 118, l’uomo è stato rapidamente trasportato all’ospedale di Polistena in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi del personale medico per salvargli la vita, Arab Aziz ha trascorso un giorno in lotta contro l’emorragia interna, dovuta alla lesione dell’arteria femorale. Purtroppo, la sua lotta è giunta a una tragica conclusione e il giovane è deceduto all’interno della struttura ospedaliera.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine non hanno perso tempo e sono intervenute sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e avviare un’indagine approfondita. La dinamica dell’evento e il motivo che ha scatenato la lite sono al centro delle indagini. Sarà compito delle autorità ricostruire l’intera sequenza di eventi e fornire risposte alle domande che circondano questa tragica perdita.

Conclusioni Tragiche

L’episodio di Cittanova ci ricorda quanto imprevedibili possano essere le conseguenze di una lite. La situazione, acuita dall’effetto dell’alcol, ha portato a una tragedia che ha scosso la comunità. Questo triste avvenimento ci invita a riflettere sull’importanza di risolvere i conflitti in modo pacifico e a cercare vie alternative per risolvere le divergenze. La vita è preziosa e fragile, e la sua perdita lascia un vuoto doloroso in coloro che amiamo.