Litigio Fatale tra Fidanzati a Ponza: Una Vacanza in Barca a Vela si Trasforma in Dramma

Una Vacanza che Poteva Trasformarsi in Tragedia

Una tranquilla vacanza in barca a vela nell’incantevole isola di Ponza ha preso una svolta inaspettata per una coppia di giovani romani. Lui, 34 anni, grafico di professione e proprietario dell’imbarcazione, e lei, trentenne, sono stati coinvolti in una lite che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. La convivenza forzata su uno spazio relativamente ristretto ha messo alla prova la loro relazione, nonostante l’ambiente idilliaco che li circondava.

Il Ritrovamento Incubo

La vicenda ha avuto luogo sulla spiaggia di Frontone, frequentata dai turisti di tutta Italia e da personaggi vip. L’altra mattina all’alba, un bagnino ha fatto una scoperta scioccante: il 34enne sanguinante e confuso era sul suo tender senza motore, a pochi metri dalla riva. Stava cercando di remare con un solo braccio verso il largo. L’uomo ha riferito di essere scappato dalla barca a vela dopo un litigio violento con la sua fidanzata durante la notte.

Una Lite Violenta

Il corpo del 34enne presentava graffi provocati presumibilmente da un’arma da taglio. Dopo essere stato soccorso, ha chiesto di essere riportato a bordo della barca a vela. Una volta lì, ha rassicurato i soccorritori dicendo che poteva gestire da solo la situazione e che avrebbe svegliato la compagna che dormiva. Tuttavia, il bagnino e il presidente della cooperativa “Frontone Village” hanno continuato a osservare l’imbarcazione preoccupati per la situazione.

La Verità Emerge

Dopo una ventina di minuti, hanno visto la coppia discutere animatamente sul ponte della barca a vela. Il 34enne ha deciso di tuffarsi in acqua e di raggiungere la riva con un gommone. Gli oggetti trovati sul fondo del mare, tra cui il motore del tender e schizzi di sangue sulla poppa, hanno rivelato la violenza della lite. Le forze dell’ordine sono intervenute, e sia lui che la sua fidanzata sono stati medicati e ascoltati. Entrambi hanno riferito di una lite scaturita da gelosia, ma hanno deciso di non sporgere denuncia.

La Riconciliazione

Quella sera stessa, la coppia è tornata insieme sulla spiaggia per recuperare ciò che era rimasto a riva, inclusi il tender e gli effetti personali. Hanno poi fatto pace e sono tornati sulla barca a vela. Nonostante la mancanza di risvolti penali, le autorità verificheranno la situazione finanziaria del grafico per comprendere come possa permettersi un’imbarcazione del valore di diverse centinaia di migliaia di euro.

Fine delle Vacanze, Incerti Futuri

La vacanza è terminata, ma i problemi potrebbero non essere del tutto risolti per questa coppia. La lite violenta ha messo a dura prova la loro relazione, e sarà necessario lavorare su questioni profonde per ricostruire la fiducia reciproca. La vicenda serve come monito su come anche i luoghi più paradisiaci possono nascondere situazioni complesse e inattese.