Lo spot pubblicitario che ha scatenato l’ira degli indignati: Gesù muscoloso protagonista!

Il Cartellone che ha Scatenato il Dibattito

“Se vuoi un fisico da Dio” è lo slogan che accompagna l’immagine di un Gesù Cristo muscoloso, con un manubrio in una mano e un asciugamano sulla spalla, sul cartellone pubblicitario della palestra Egò Fitness. L’immagine, che ha rapidamente fatto il giro dei social, ha scatenato un acceso dibattito tra i viterbesi, dividendo le opinioni come raramente accade.

La Pubblicità: Strumento di Commercio o Offesa alla Fede?

La pubblicità è da sempre considerata l’anima del commercio, ma in questo caso, per alcuni, è stata utilizzata in modo inappropriato, mettendo in scena colui che redime le anime. Molti hanno definito la pubblicità come blasfema, mentre altri hanno apprezzato l’audacia del messaggio dal punto di vista del marketing. Non sono mancate nemmeno le battute ironiche, tra cui “Io preferirei un fisico della Madonna” e “Ho sbagliato palestra e mi sono fatto il fisico di Buddha”.

La Reazione dei Social

L’immagine del Gesù Mister Universo ha rapidamente fatto il giro dei social, spingendo centinaia di persone a commentare sulla pagina Viterbo civica. Le opinioni sono state molto divise, con commenti che vanno dal “Pessimo gusto” al “Geniale”, passando per “Se ne parla? Ha vinto” e “Si è superato il limite”. Non sono mancati nemmeno i doppi sensi, tra cui “Cristo che pettorali” e “Stupenda, complimenti al creatore”.

Il Mistero del Genio del Marketing

Nonostante le numerose richieste di informazioni, l’identità del “genio del marketing” che ha ideato la campagna rimane avvolta nel mistero. Da Egò Fitness hanno fatto sapere che al momento rintracciare il titolare è impossibile perché si sta preparando per una gara di triathlon, chiedendo di non essere disturbato.