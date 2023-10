Sono state identificate le 5 giovani vittime della strage di Mestre: erano tutte bambine, la più giovane, Charlotte, aveva solo un anno

Il Tragico Incidente di Mestre e le Sue Piccole Vittime

Il terribile incidente di Mestre ha mietuto 21 vittime, tra cui 5 minori, tutte bambine tra 1 e 13 anni. Queste piccole vite, strappate ai loro genitori durante quel funesto viaggio in bus, erano Charlotte, Daria, Anastasia, Aurora e Georgiana. Le loro giovani esistenze si sono spezzate alle 19:30 di martedì 3 ottobre.

Charlotte, Daria e Anastasia: Storie di Vite Interrotte

Charlotte Nima Frommerherz, la più piccola delle vittime, aveva poco più di un anno ed era di nazionalità tedesca. La sua tragica fine potrebbe essere quella descritta da uno degli operai che per primi sono arrivati sul luogo dell’incidente. Ricorda l’uomo: “La donna gridava *my daughter, my daughter*, mia figlia, mia figlia, e mi sono lanciato”. Daria Lomakina, 10 anni, e Anastasia Morozova, 12 anni, erano di nazionalità ucraina. Daria ha perso la vita insieme al nonno Vasyl, mentre i genitori sono in gravi condizioni all’ospedale “Angelo” di Venezia. Non ci sono informazioni sufficienti sui genitori di Anastasia.

Aurora Maria e Georgiana: Una Famiglia Scomparsa nell’Incidente di Mestre

Le ultime due minori vittime dell’incidente di Mestre sono Aurora Maria e Georgiana Elena Ogrezeanu, sorelline romene di 8 e 13 anni scomparse insieme a tutta la famiglia. Le bambine erano in compagnia dei genitori, Mircea e Mihaela di 45 e 42 anni. Inizialmente scambiati per cittadini tedeschi, l’intervento delle autorità romene ha poi chiarito l’identità di Aurora Maria, Georgiana, Mircea e Mihaela.