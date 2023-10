Incidente mortale sull’A24: il cuore di un neo papà cessa di battere!

Il Drammatico Incidente che ha Colpito un Giovane Padre

Marco Alessi, appena diventato padre per la seconda volta e con la moglie e la neonata ancora in clinica, ha deciso di trascorrere una mezza giornata di libertà in moto, la sua grande passione. Tuttavia, quello che doveva essere un piacevole giro tra i monti dell’Abruzzo si è trasformato in una tragedia: sulla via del ritorno a Roma, ha perso il controllo della sua Kawasaki e si è schiantato contro il guardrail dell’A24, perdendo la vita sul colpo.

Il Destino Crudele di Marco Alessi

Alessi, che avrebbe compiuto 40 anni a dicembre, ha lasciato la moglie e la neonata, così come un altro figlio di soli tre anni. La sua grande passione per le due ruote – aveva anche conseguito un attestato dopo una scuola di stunt – si è tragicamente rivelata fatale. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’incidente, ma al momento non ci sono indicazioni che la moto di Alessi abbia incrociato un altro veicolo che possa averlo urtato o sfiorato.

L’Amore di Marco per l’Abruzzo

Gli amici del motoclub che conoscevano bene Marco hanno rivelato che aveva scelto l’Abruzzo per la sua mezza giornata di libertà. In particolare, il Passo delle Capannelle, uno dei percorsi più amati dai motociclisti di tutto il centro Italia per la sinuosità del tracciato e la bellezza mozzafiato del paesaggio.

Traffico in Tilt a Seguito dell’Incidente

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, bloccato per tutto il tempo necessario ai soccorritori per completare le operazioni di sgombero del mezzo. La salma del 39enne è stata trasferita all’obitorio dell’Ospedale di Avezzano a disposizione del magistrato inquirente, Ugo Timpano. Il sostituto procuratore deciderà nel corso della giornata se effettuare l’autopsia o restituire la salma ai familiari. Alessi faceva parte di un gruppo di appassionati motociclisti di Roma e, secondo gli amici, era esperto e sicuro sulla moto.