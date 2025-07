Tragico incidente a Catanzaro: padre e figlia perdono la vita in uno scontro frontale tra due auto. Due feriti trasportati in ospedale. Indagini in corso

Un grave incidente stradale si è verificato nella zona Sud di Catanzaro, precisamente lungo viale Emilia, coinvolgendo due automobili. L’impatto, avvenuto nella serata di ieri, ha causato la morte di un uomo di 35 anni e di sua figlia di appena 7 anni. Entrambi viaggiavano a bordo di una Volkswagen Golf. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per i due non c’è stato nulla da fare: sono deceduti sul colpo.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da uno scontro frontale tra la Volkswagen Golf e una Fiat Panda, che procedevano in direzioni opposte. Non è ancora chiaro se una delle vetture abbia invaso la corsia opposta, provocando il tragico impatto. Le autorità stanno cercando di chiarire la dinamica esatta del sinistro e di comprendere le cause che hanno portato all’incidente.

A bordo della Fiat Panda si trovavano due persone, entrambe rimaste ferite nell’impatto. I passeggeri sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Catanzaro, dove stanno ricevendo le cure necessarie. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle loro condizioni di salute, ma si apprende che sarebbero fuori pericolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale, oltre alle squadre dei vigili del fuoco del comando centrale e del distaccamento di Sellia Marina. Questi ultimi hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e a ripristinare la viabilità lungo viale Emilia, rimasta bloccata per diverse ore.

Le indagini sull’accaduto sono attualmente in corso. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati per ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato alla collisione. Non si esclude che possano essere effettuati ulteriori accertamenti tecnici sui veicoli coinvolti.

La comunità di Catanzaro è profondamente scossa dalla tragedia. La perdita di una giovane vita e del suo genitore ha lasciato un segno indelebile nella città, dove già si stanno moltiplicando messaggi di cordoglio e solidarietà verso la famiglia colpita dal lutto.

Questo drammatico evento mette nuovamente in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida. In attesa dei risultati delle indagini, le autorità locali stanno esortando gli automobilisti a prestare massima attenzione durante la circolazione, soprattutto lungo arterie trafficate come viale Emilia.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità delle vittime o dei feriti coinvolti. Tuttavia, si apprende che i carabinieri e la polizia locale continueranno a lavorare per fare luce su ogni aspetto della vicenda e individuare eventuali responsabilità.

La città di Catanzaro, già colpita da altri incidenti stradali in passato, si trova nuovamente a fare i conti con una tragedia che solleva interrogativi sulla sicurezza delle sue strade e sulla necessità di interventi mirati per prevenire simili episodi in futuro.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, le autorità invitano chiunque abbia assistito al momento dell’incidente o abbia informazioni utili a mettersi in contatto con le forze dell’ordine.