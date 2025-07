Il calciatore belga Matthias Verreth ha perso il figlio di un anno e due mesi, Elliot Charles, a causa di un’infezione virale improvvisamente peggiorata

Un dramma ha colpito il calciatore belga Matthias Verreth, attualmente in forza al Bari, con la tragica perdita del figlio Elliot Charles, di appena un anno e due mesi. Il piccolo era stato ricoverato in ospedale nei giorni precedenti a causa di un’infezione virale, che si è rivelata fatale. La notizia della sua morte è giunta al giocatore durante il ritiro precampionato con la squadra pugliese, mentre si trovava a pranzo insieme ai compagni.





La società Bari ha mostrato profonda solidarietà nei confronti del centrocampista, decidendo di interrompere anticipatamente il ritiro e annullare l’amichevole prevista contro la Cavese. Questo gesto di rispetto e vicinanza ha permesso al giocatore di affrontare il lutto con il supporto necessario. Il presidente del club, Luigi De Laurentiis, si è personalmente impegnato per agevolare il ritorno in patria di Verreth, organizzando il suo trasferimento all’aeroporto di Fiumicino e garantendo che potesse imbarcarsi sul primo volo disponibile per il Belgio.

La moglie di Matthias Verreth, Se’li Muyabo, si trovava già in Belgio insieme alla loro figlia maggiore, Amelia Madelyn, di tre anni e mezzo. La comunicazione della tragedia è avvenuta attraverso una telefonata, un momento che non può essere descritto a parole per la sua intensità emotiva. La famiglia aveva condiviso sui social immagini felici dei due bambini, tra cui una foto che ritrae la piccola Amelia mentre bacia il fratellino, un ricordo che oggi assume un significato profondamente doloroso.

Solo pochi giorni prima, Verreth aveva espresso entusiasmo per la sua nuova avventura al Bari, dopo aver lasciato il Brescia, club recentemente escluso dal calcio professionistico. Il calciatore aveva pubblicato sui social un messaggio di speranza: “Happy to sign for this amazing club. Non vedo l’ora di vedervi tutti. Mettiamoci al lavoro!”. Quella gioia si è trasformata in un dolore immenso, lasciando un segno indelebile nella vita del giocatore.

La carriera di Matthias Verreth è iniziata nelle giovanili del Lierse, per poi proseguire al PSV Eindhoven, dove ha giocato fino alla selezione Under 21. Successivamente ha militato nel Waasland-Beveren e nel club danese Kolding, prima di tornare in Olanda con il Willem II. L’anno scorso aveva accettato l’offerta del Brescia, giocando in Serie B, e solo una settimana fa aveva ufficialmente iniziato la sua avventura con i biancorossi pugliesi.

Il club pugliese ha dimostrato grande sensibilità nei confronti del suo tesserato, sottolineando l’importanza di stare accanto alla famiglia in un momento così difficile. La decisione di interrompere il ritiro e annullare l’amichevole rappresenta un segnale di unità e rispetto per il dolore umano che va oltre le dinamiche sportive.

Il lutto di Matthias Verreth ha toccato profondamente l’ambiente calcistico e non solo. La perdita di un bambino così piccolo porta inevitabilmente a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di essere vicini a chi attraversa momenti di sofferenza. Il calciatore belga ha ora bisogno del sostegno della sua famiglia e dei suoi cari per affrontare questa tragedia.

Il gesto del presidente De Laurentiis e dell’intera società del Bari è stato accolto con grande rispetto anche dai tifosi e dagli appassionati di calcio, che hanno espresso vicinanza al giocatore attraverso messaggi sui social e altre forme di solidarietà. Questa triste vicenda è un promemoria della necessità di umanità e comprensione, anche nel mondo dello sport, spesso dominato da ritmi frenetici e pressioni competitive.

La famiglia di Matthias Verreth si trova ora in Belgio, dove potrà affrontare insieme il dolore per la perdita del piccolo Elliot Charles. Un momento che segnerà per sempre la vita del calciatore, ma che speriamo possa essere alleviato dalla vicinanza delle persone care e dal sostegno della comunità sportiva.