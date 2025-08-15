Milano, rubano lo zaino a una passeggera in treno: dentro c’erano farmaci salvavita





Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze gravi si è conclusa positivamente grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Martedì 12 agosto, presso la stazione ferroviaria di Roma Termini, una donna ha subito il furto del suo zaino mentre si apprestava a salire su un treno diretto a Milano Centrale. L’episodio ha generato grande apprensione, poiché all’interno dello zaino erano custoditi, oltre a effetti personali e dispositivi elettronici, anche le dosi di insulina indispensabili per la sua salute.





Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava sulla banchina quando un uomo le ha sottratto lo zaino. Resasi immediatamente conto dell’accaduto, ha richiesto aiuto agli agenti della Polizia di Stato presenti nella stazione, spiegando l’importanza del contenuto rubato. La situazione si è fatta ancora più urgente considerando che il treno avrebbe effettuato diverse fermate prima di raggiungere il capoluogo lombardo, rendendo più complesso il recupero della refurtiva.

Gli agenti di Roma Termini, conoscendo le modalità con cui operano spesso i ladri in contesti simili, hanno subito allertato i colleghi della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Roma Tiburtina, la prima fermata del convoglio. Hanno fornito una descrizione dettagliata del sospettato: un uomo che, secondo le informazioni raccolte, era salito a bordo senza bagagli, portando con sé solo lo zaino appena sottratto.

Quando il treno è arrivato a Roma Tiburtina, gli agenti hanno individuato un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita. Era privo di altri bagagli e aveva con sé uno zaino. Fermato e interrogato, non è stato in grado di giustificare la provenienza dell’oggetto. A quel punto, i poliziotti hanno proceduto al suo arresto e hanno recuperato lo zaino rubato.

La refurtiva è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria, ancora visibilmente scossa dall’accaduto. La donna ha espresso profonda gratitudine nei confronti degli agenti per il loro intervento rapido ed efficace. Oltre al sollievo per aver riavuto i suoi beni personali, ha sottolineato l’importanza del recupero delle dosi di insulina, senza le quali la sua salute sarebbe stata messa seriamente a rischio.

In segno di riconoscenza, la donna ha scritto una lettera indirizzata ai vertici del Compartimento Polizia Ferroviaria, elogiando il lavoro svolto dagli agenti coinvolti. Grazie a loro, ha potuto proseguire il suo viaggio verso Milano senza ulteriori preoccupazioni.

Questo episodio sottolinea l’importanza della presenza delle forze dell’ordine negli snodi ferroviari principali come Roma Termini e Roma Tiburtina, luoghi frequentati quotidianamente da migliaia di persone e spesso teatro di episodi di microcriminalità. La collaborazione tra i diversi compartimenti della Polizia Ferroviaria si è dimostrata ancora una volta determinante per garantire sicurezza ai viaggiatori e risolvere situazioni critiche in tempi rapidi.



