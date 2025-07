L’Italia trionfa nella Nations League di volley femminile 2025 superando il Brasile con un combattuto 3-1. Antropova e Sylla protagoniste, Velasco soddisfatto della squadra.

La nazionale italiana di pallavolo femminile ha conquistato il titolo della Nations League 2025, confermandosi ancora una volta tra le migliori squadre al mondo. La finale disputata a Lodz ha visto le Azzurre prevalere sul Brasile con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-18, 25-22, 25-22), consolidando un dominio già dimostrato con le vittorie del 2022 e 2024. La squadra guidata da Julio Velasco ha dimostrato grande carattere e determinazione, nonostante un inizio difficile e il brutto infortunio occorso a Alice Degradi.





Il match ha avuto un avvio favorevole alle brasiliane, che si sono aggiudicate il primo set con il punteggio di 25-22. Tuttavia, le italiane hanno saputo reagire con grinta e concentrazione, ribaltando l’andamento dell’incontro grazie alla loro esperienza e alla capacità di gestire i momenti decisivi. Ekaterina Antropova, con i suoi 18 punti, è stata la vera trascinatrice della squadra, mentre Myriam Sylla, autrice di 16 punti, ha confermato il suo ruolo di leader indiscussa. Importanti anche i contributi di Paola Egonu (12 punti) e Anna Danesi (7 punti), che hanno dato solidità al gioco azzurro.

La finale ha messo in evidenza la profondità della rosa italiana. Le giocatrici provenienti dalla panchina, come Francesca Nervini e Alessia Cambi, si sono rivelate fondamentali nei momenti più critici del match, dimostrando quanto sia forte l’intero gruppo. Nonostante l’infortunio di Degradi, la squadra ha mantenuto alta la concentrazione e ha saputo adattarsi rapidamente alle difficoltà.

Il tecnico Julio Velasco, intervistato da DAZN al termine dell’incontro, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione delle sue giocatrici: “Partita difficilissima, il Brasile non si arrende mai. Non abbiamo giocato il nostro miglior volley ma abbiamo combattuto. Benissimo anche chi è entrato dalla panchina. Sono orgoglioso di tutte. Unica nota negativa l’infortunio a Degradi, spero non sia nulla di grave. Ora ci prepariamo al Mondiale: sarà difficile perché tutti vogliono battere le campionesse”.

La vittoria contro il Brasile, che già era stato sconfitto dalle Azzurre nel corso della fase preliminare con un netto 3-0 al Maracazinho, conferma la superiorità della squadra italiana nel panorama internazionale. La capacità di gestire i momenti chiave del match e di adattarsi alle difficoltà è stata ancora una volta determinante per il successo.

Il tabellino della partita evidenzia l’equilibrio e la qualità del gioco espresso da entrambe le squadre. Per l’Italia, spiccano i numeri di Antropova (18 punti), Sylla (16 punti), Egonu (12 punti) e Fahr (10 punti). Anche le brasiliane hanno mostrato grande combattività, con buone prestazioni di Gabi (15 punti), Julia (12 punti) e Bergmann (11 punti), ma non sono riuscite a contrastare la solidità delle Azzurre nei momenti decisivi.

Con questa vittoria, l’Italia si prepara ora ad affrontare il Mondiale con il ruolo di campione da difendere. La squadra dovrà lavorare duramente per mantenere il livello raggiunto e affrontare le sfide che verranno, consapevole che ogni avversario vorrà strappare il titolo alle campionesse in carica.

La Nations League 2025 rappresenta un ulteriore tassello nella straordinaria storia del volley femminile italiano. Dopo il trionfo olimpico a Parigi, le Azzurre continuano a scrivere pagine memorabili, grazie a un gruppo coeso e talentuoso guidato da un tecnico esperto come Velasco. I successi ottenuti negli ultimi anni sono il frutto di un lavoro costante e di una visione strategica che punta a consolidare il ruolo dell’Italia ai vertici internazionali.

Con la vittoria di oggi, l’Italia raggiunge il terzo titolo nella storia della Nations League femminile, dopo quelli del 2022 e 2024. Un risultato che conferma la crescita del movimento pallavolistico italiano e che alimenta le speranze per ulteriori successi nei prossimi anni.