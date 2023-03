”Lui emana cattivo odore, ci ritiriamo”. Isola dei Famosi 2023, protesta riguardo il partecipante: a chi si riferiscono

I concorrenti dell’attesissimo reality show Isola dei Famosi sono indignati per il fatto che un ospite vip avrebbe un odore sgradevole. Visto che il programma, condotto da Ilary Blasi, partirà il 17 aprile, a due settimane dalla fine del GF Vip 7, questa strana storia fa parlare di sé.

Un applauso estasiato è scoppiato quando Corinne Cléry, una concorrente di 72 anni, ha dichiarato il suo entusiasmo per disintossicarsi dai valori sempre più mutevoli del mondo e per sfidare se stessa. Ilary Blasi, tuttavia, ha negato la partecipazione di Flavia Vento a causa della sua presunta relazione con Francesco Totti, lasciando dietro di sé uno strano racconto. Tuttavia, l’approvazione di Corinne Cléry ha riempito i cuori di gioia ed eccitazione!

“Se lui è presente, io mi rifiuto di partecipare”, esprimono i partecipanti al reality.

È scandaloso che i produttori di questo popolare reality show abbiano permesso a un pappone campano di partecipare alla competizione! Questo particolare cantante è noto per la sua eccessiva sudorazione e per il fetore che lo segue, mettendo in ombra la sua fama. È uno spettacolo e un odore che non può essere ignorato!

Recentemente è stato proposto a qualcuno di partecipare a un reality show, ma gli altri concorrenti erano così indignati da questo pensiero che uno ha addirittura minacciato di andarsene! Di conseguenza, hanno dovuto ritirare l’offerta. La domanda rimane: chi era? Forse non lo sapremo mai, ma una cosa è certa: sull’isola, l’odore di sudore dovrebbe essere l’ultima delle loro preoccupazioni!

Con appassionato entusiasmo, vi presentiamo i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023: Gianmarco Onestini (influencer e reality star), Helena Prestes (modella e influencer), Fiore Argento (attrice), Elga e Serena Enardu (influencer ed ex protagoniste di Uomini e Donne), Claudia Motta (modella e showgirl), Christopher Leoni (attore), Gian Maria Sainato (influencer), Giulia Salemi (tiktoker e influencer), Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Cristina Scuccia (ex suora e vincitrice di The Voice), Pamela Camassa (showgirl), Marco Mazzoli (conduttore radiofonico), Paolo Noise (conduttore radiofonico). Siamo assolutamente entusiasti di averli tutti qui!