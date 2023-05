Luigi Di Maio: Rivelato lo Stipendio da Record per il suo Nuovo Incarico nell'Ue - Controcopertina

Negli ultimi giorni, è emersa una notizia che ha suscitato grande scalpore riguardo a Luigi Di Maio. Durante il Consiglio Affari Sport a Bruxelles, è stato discusso un nuovo incarico per Di Maio, che potrebbe essere confermato a breve dal progetto di Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la Politica estera. Se la proposta andrà in porto, Luigi Di Maio diventerà il prossimo Rappresentante Speciale dell’Unione Europea nel Golfo Persico, con l’incarico che potrebbe iniziare il prossimo 1 giugno.

Lo Stipendio da Capogiro di Luigi Di Maio come Rappresentante Speciale dell’Ue nel Golfo Persico L’annuncio del nuovo incarico di Luigi Di Maio ha già fatto il giro del web, suscitando grande interesse. Oltre al prestigio della carica stessa, è emerso che Di Maio riceverà uno stipendio straordinario, oltre ai benefici per il suo staff e al rimborso spese. In particolare, l’entità dell’indennità mensile toccherà la vertiginosa cifra di 16.000 euro, con la possibilità di superarla nel caso di trasferimento all’estero.

La Durata e le Responsabilità del Nuovo Incarico di Luigi Di Maio Il nuovo incarico di Luigi Di Maio avrà una durata di 21 mesi, entrando in vigore il prossimo 1 giugno e proseguendo fino al 28 febbraio 2025. In questo ruolo, Di Maio si occuperà direttamente della gestione degli approvvigionamenti di gas e petrolio, assumendo il ruolo di diplomatico. Secondo quanto riportato da Libero Quotidiano, la proposta sembra aver ottenuto l’approvazione senza che vi fosse alcuna interruzione per il dibattito.

Il Riconoscimento di Luigi Di Maio da parte di Josep Borrell Josep Borrell, Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, ha individuato in Luigi Di Maio il candidato ideale per il ruolo di inviato speciale dell’Ue. In una lettera indirizzata agli ambasciatori al Cops, Borrell ha affermato: “Essendo stato ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio possiede il profilo politico internazionale necessario per questo incarico.” Borrell ha inoltre evidenziato la vasta rete di contatti di Di Maio con i paesi del Golfo, che gli permetteranno di impegnarsi con i protagonisti regionali al livello appropriato. Si punta a mantenere lo slancio dell’impegno rafforzato con il Golfo e si conta sul supporto di Di Maio per sviluppare una partnership strategica con i paesi della regione.

Un Accordo Diretto e un Momento di Equilibrio tra l’Ue e i Paesi del Golfo Secondo un portavoce dell