L’ultimo messaggio di Giorgia prima della tragedia: “Mamma, sto rientrando

Una Terribile Mattina

La città di Cagliari ha vissuto una terribile tragedia la mattina del 10 settembre. Alle 5 del mattino, nell’area periferica della città, un tragico incidente stradale ha portato alla perdita di quattro giovani vite. Questo dramma ha scosso profondamente l’intero paese, lasciando le famiglie delle vittime nel dolore e nella tristezza.

Giovani Vite Spezzate

Tra le vittime c’erano due ragazzi e due ragazze, con età comprese tra i 19 e i 24 anni, che vivevano tra Selargius e Assemini. Erano sei amici che viaggiavano insieme a bordo di una Ford Fiesta. La tragedia è avvenuta lungo viale Marconi in direzione di Quartu Sant’Elena, quando la loro auto ha urtato un marciapiede vicino al cavalcavia dell’Asse Mediano. Sebbene due dei sopravvissuti siano stati portati in ospedale in condizioni critiche, sembrerebbe che non siano in pericolo di vita.

L’Ultimo Messaggio di Giorgia

Uno dei momenti più strazianti di questa tragedia è stato l’ultimo messaggio inviato da Giorgia Banchero, una delle giovani vittime, alla madre. Alle 5 del mattino, pochi istanti prima dell’incidente, Giorgia ha chiamato sua madre per dirle che stava tornando a casa. Questo cuore spezzante gesto è stato raccontato dal padre di Giorgia, che ha dichiarato a La Repubblica: “Io non c’ero quando hanno dato la notizia a mia moglie, sono stato avvisato dopo. Non sappiamo molto, è ancora presto per capire cosa sia davvero successo, era una normale uscita del sabato sera con gli amici, Giorgia lavorava durante la settimana. Io non conoscevo gli altri ragazzi, so che era amica di Najibe. Aspetto di vedere mia figlia, per ora è stato consentito l’ingresso nella camera mortuaria solo per il riconoscimento.”

Un Addio Impossibile da Accettare

Nei pressi della camera mortuaria, familiari e amici si sono riuniti per dare l’ultimo addio ai quattro giovani. Le parole sembrano insufficienti in questo momento di dolore profondo. Lo zio di Alessandro Francesco Sanna, il conducente di 19 anni della Ford Fiesta coinvolta nell’incidente, ha detto con il cuore spezzato: “Non c’è niente che si possa dire in questo momento.”

La comunità di Cagliari e l’intero paese si uniscono nel cordoglio per questa tragica perdita e nell’abbracciare le famiglie delle vittime durante questo momento così difficile. La vita di questi giovani è stata spezzata troppo presto, e le domande sulla causa dell’incidente rimangono senza risposta mentre le famiglie cercano di affrontare il dolore insopportabile della perdita.