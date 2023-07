Luna di Miele Maledetta: Il Drammatico Epilogo di Mary Somerville a Maiorca

Mary Somerville, una scozzese di 39 anni, ha perso la vita in circostanze tragiche a seguito di un incidente avvenuto durante la sua luna di miele a Maiorca. Scopriamo insieme i dettagli di questa dolorosa vicenda.

Il sogno infranto: la tragica luna di miele di Mary e Jaime

Quella che doveva essere la luna di miele dei sogni per la neo sposa scozzese Mary Somerville si è trasformata in un incubo mortale. Mary è deceduta all’età di 39 anni, due mesi dopo essere stata rinvenuta in gravi condizioni accanto al corpo senza vita del suo sposo, Jaime Carsi, nella loro villetta affittata sull’idilliaca isola spagnola di Maiorca.

Il tragico 6 maggio: fuga di gas e destino crudele

Il 6 maggio scorso, i servizi di emergenza hanno fatto una scoperta agghiacciante a Cala Mesquida, nel nord-est di Maiorca. Jaime Carsi era morto e accanto a lui, Mary Somerville era priva di sensi e in gravi condizioni. La causa del loro stato? Una fuga di gas proveniente da un frigorifero rotto. Mary è stata subito trasportata all’ospedale di Manacor.

A quel tempo, un portavoce della Guardia Civil di Maiorca ha dichiarato: “Tutto indica che l’incidente sia dovuto a un guasto al frigorifero a gas, che ha causato una pericolosa fuoriuscita di monossido di carbonio.”

Mary Somerville: un addio troppo precoce

Nonostante gli sforzi dei medici, Mary è spirata il 2 luglio al St Columba’s Hospice Care di Edimburgo. Un avviso funebre pubblicato da D Chisholm & Sons ha descritto Mary come “l’amata moglie del defunto Jaime, figlia adorata di Helena e David, sorella molto amata di Misha e John, nonché una cara cognata, zia e amica di molti.”

La vita di Mary: insegnante di yoga e donna solare

Ex impiegata della Lloyds Bank, Somerville, originaria di Abriachan nelle Highlands scozzesi, era un’insegnante di yoga e di tecniche di respirazione presso la Art of Living Foundation di Edimburgo. Iain Stewart, direttore esecutivo della Edinburgh Interfaith Association, ha dichiarato: “Molti conoscevano Mary attraverso il suo ruolo di insegnante nell’arte di vivere. Ricorderemo Mary per la sua personalità calorosa e contagiosa e per il suo sorriso luminoso che avrebbe illuminato ogni stanza.” Mary e Jaime si erano sposati solo due settimane prima del tragico incidente.