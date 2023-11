Luna Park in lutto: Bimba di 3 anni muore in seguito all’esplosione di un gonfiabile

L’esplosione di un gonfiabile in un parco giochi ha tragicamente interrotto la vita di Ava-May Littleboy, una bambina di soli 3 anni, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei giochi per bambini.

Un Giorno di Divertimento si Trasforma in Incubo

Era un normale pomeriggio di svago per Ava-May Littleboy, una bambina di appena 3 anni, che stava trascorrendo una giornata al parco giochi con i suoi genitori. Tuttavia, l’inimmaginabile si è materializzato quando la gioia si è trasformata in terrore. Mentre Ava-May giocava su un trampolino gonfiabile, il gioco ha improvvisamente esplodono, proiettandola in aria con un fragore assordante, simile a quello di un cannone. La piccola Ava-May è caduta a terra, subendo gravi ferite alla testa che hanno causato la sua morte prematura.

Negligenza Mortale: Le Responsabilità del Direttore del Parco

Curt Johnson, il direttore operativo della Johnson’s Funfair Ltd, si è trovato al centro delle indagini per la sua negligenza. Condannato a sei mesi di prigione, Johnson ha ammesso la sua colpevolezza per aver violato le norme sulla salute e sicurezza. È stato rivelato che il gonfiabile non era conforme agli standard di sicurezza, una verità che Johnson conosceva bene. Nonostante fosse stato ispezionato pochi giorni prima dell’incidente e ritenuto inagibile, Johnson non ha intrapreso alcuna misura preventiva.

Una Famiglia in Lutto

Il dolore della famiglia Littleboy è tangibile. I genitori di Ava-May, devastati dalla perdita della loro bambina, stanno facendo i conti con la dura realtà di quanto accaduto. Il padre di Ava-May ha espresso il suo dolore in modo toccante: «Mi sento inadeguato come genitore. Ho portato mia figlia in vacanza ed è stata uccisa. Il pensiero che non avrebbe mai più varcato la soglia di casa nostra è devastante.» Nel suo verdetto, il giudice distrettuale Christopher Williams ha sottolineato che il gonfiabile non avrebbe dovuto essere in uso, evidenziando una grave negligenza che ha portato alla perdita di una vita innocente.