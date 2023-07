Lutto per Gianluca Costantino: Addio alla madre coraggiosa, un cuore che ha combattuto fino alla fine - Controcopertina

Gianluca Costantino ha condiviso su Instagram il profondo dolore che sta provando per la perdita della sua amata madre, che ha perso la battaglia contro una terribile malattia. Il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato alcune foto insieme a sua madre, “mamma Patri”, accompagnate da un lungo messaggio d’addio: “Tu sarai per sempre con me, in ogni momento”.

Un addio struggente

Gianluca Costantino ha aperto il suo cuore e ha rivelato la sua sofferenza per la perdita della madre in un commovente post su Instagram. Ha espresso tutto l’amore che prova per lei nonostante la malattia che l’ha colpita, descrivendola come un’amica, una spalla e una maestra. Il messaggio di Costantino trasmette un profondo affetto e gratitudine verso sua madre.

Un’esempio di amore materno

Nel suo messaggio, Gianluca Costantino rivela che sperava fino all’ultimo che quel giorno non sarebbe mai arrivato. Ha ammirato la forza e la dedizione di sua madre nel prendersi cura di lui, anche quando era esausta e malata. Ha ricordato il momento in cui sua madre, nonostante le sue condizioni, si è rialzata dal letto e gli ha chiesto di portarla via con sé. Ha risposto promettendole che sarebbe stata sempre con lui.

Gianluca Costantino ammette che sua madre ha combattuto contro la malattia per molto tempo. Nonostante la sua dipartita, Costantino sente che lei sarà sempre vicina a lui. Promette che in ogni luogo, in ogni momento di gioia e per ogni successo, sua madre sarà lì con lui a festeggiare, poiché tutto ciò che lei ha sempre desiderato è il suo bene. Costantino rassicura sua madre dicendo che si prenderà cura di sua sorella, che crescerà magnificamente come sua madre aveva sempre desiderato.

Il messaggio si conclude con un addio commovente: “Fai buon viaggio, quel viaggio al mare che tanto desideravi”. Queste parole riflettono l’amore e la gratitudine di Gianluca Costantino per sua madre e la sua volontà di portare avanti il suo ricordo e il suo amore per sempre.