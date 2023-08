“Ma che schifo, dai”. Eros Ramazzotti: Un gesto affettuoso durante il concerto crea scompiglio

Eros Ramazzotti, celebre cantante italiano, ha portato la sua inconfondibile musica al Teatro Antico di Taormina in quello che rappresenta la prima di tre tappe del suo tour. Alla performance del 3 agosto non poteva mancare il sostegno della figlia Aurora che era presente in prima fila insieme al suo compagno Goffredo Cerza, padre del piccolo Cesare nato da poco.

Presenti anche Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e i loro figli, tutti pronti a cantare le più belle hit dell’artista.

Una serata ricca di emozioni per la famiglia Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha saputo catturare sui social i momenti salienti della serata, immortalando le sue performance mentre cantava a pieni polmoni alcune delle canzoni più note di Eros, da _Se bastasse una canzone_ a _Più bella cosa_.

L’emozione ha raggiunto il culmine quando la primogenita è stata chiamata sul palco per esibirsi con il padre in “Aurora”, una canzone che Ramazzotti scrisse nel 1996 in occasione della nascita della figlia.

Un gesto d’affetto che divide l’opinione pubblica

La recente mamma del piccolo Cesare è stata protagonista di un momento molto discusso. Immortalato dai social del compagno Goffredo Cerza, il video mostra Eros che, avvicinatosi alla figlia seduta tra i primi posti, le da un **bacio in bocca**.

Questo gesto, documentato e condiviso online, ha suscitato un vespaio di critiche e commenti acidi. Il video diffuso su TikTok ha sollevato molti dubbi: “Non è forse un po’ troppo baciare in bocca la propria figlia a questa età?”, “I baci in bocca coi genitori no”, si legge tra i commenti al video virale. Nonostante non sia la prima volta che padre e figlia si salutano così, il pubblico continua a rimanere diviso su questa espressione di affetto.

Un gesto ricorrente tra padre e figlia

Questo episodio non è nuovo per la famiglia Ramazzotti. Già il 20 settembre dell’anno precedente, durante il concerto di Eros all’Arena di Verona, Aurora aveva condiviso un tenero momento con il padre. In quell’occasione, mentre l’artista eseguiva il brano “Cose della vita”, si era avvicinato alla figlia per darle un affettuoso bacio in bocca. Nonostante le polemiche, la famiglia Ramazzotti continua ad esprimere il proprio affetto senza preoccuparsi del giudizio altrui.