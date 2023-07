“Ma è bellissimo”. Mara Venier e Nicola Carraro: Un anniversario di nozze speciale che conquista il pubblico - Controcopertina

Mara Venier, la celebre conduttrice amata dal pubblico, ha una volta di più conquistato il cuore dei suoi fan. Questa volta, l’occasione è stata l’anniversario di matrimonio con il suo amato Nicola Carraro. La coppia festeggia ben 17 anni di vita insieme, e nonostante il romantico momento, Mara ha deciso di mantenere il suo caratteristico tocco di ironia che la rende così amata da tutti.

Un amore che fa battere i cuori

17 anni di felicità con un pizzico di ironia

Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano il loro anniversario di nozze, un traguardo importante raggiunto dopo 17 lunghi anni di amore e complicità. Tra la quotidianità, le vacanze, gli amici e la famiglia, la loro unione è caratterizzata anche da un tocco di ironia che li rende ancora più speciali. Mara Venier è una maestra nell’arte dell’ironia, e infatti, oltre alla romantica foto, ha aggiunto un divertente botta e risposta che ha fatto impazzire i suoi fan.

Un anniversario di nozze che supera ogni romanticismo

Il 28 giugno, una data che rimarrà per sempre nella memoria di Mara e Nicola, quando hanno pronunciato le loro promesse d’amore eterno: “Buon anniversario amore mio. Ti va di risposarmi?” scrive Nicola Carraro, sottolineando così che è sempre pronto a rinnovare quella promessa. La risposta di Mara non si fa attendere: “Sì” aggiunge con fermezza. Ma non finisce qui, perché Mara ha voluto replicare il post sul suo profilo: “Buon anniversario amore mio… ti risposerei domani”.

Il post di Mara Venier è accompagnato da una foto che ritrae un momento felice tra lei e suo marito, e ovviamente non è passato inosservato. I fan hanno mostrato il loro affetto con migliaia di like e una pioggia di cuori per la coppia. Tra i commenti, anche l’amica di sempre, Rita Dalla Chiesa, che commossa ricorda il giorno della loro promessa d’amore: “Quanto eravate pieni di gioia, quel giorno. E tutti noi amici con voi. E quanto continuiamo a esserlo oggi, nel vedervi ancora vicini e innamorati. Buon anniversario”.

Questo anniversario speciale è un momento di gioia che si mescola anche con i dolori che Mara e Nicola hanno affrontato insieme. Di recente, infatti, Mara ha dovuto fare i conti con la perdita improvvisa del genero Pier Francesco Forleo. Ma come sempre, anche in questo momento di dolore, Mara Venier ha trovato conforto e affetto dai suoi fan, dimostrando la forza dell’amore e del sostegno reciproco.