Maltempo in Toscana: il fiume Bisenzio straripa e provoca una tragedia

L’Emergenza in Toscana

Il maltempo ha messo in ginocchio la Toscana con l’esondazione di fiumi e torrenti. Il Comune di Carmignano ha emesso un allarme urgente sui social media, esortando tutti i cittadini: “Salite immediatamente ai primi piani, situazione estrema in corso”. Nel frattempo, a Prato, si segnala la tragica perdita di un uomo di 85 anni, annegato nella propria abitazione.

La Situazione a Carmignano e Prato

A Seano, località del comune di Carmignano, il torrente Furba è esondato, trasformando le strade della città in veri e propri fiumi. La Protezione Civile è al lavoro per assistere i cittadini in difficoltà. “Esondato il torrente Furba a Seano (Carmignano), in corso assistenza alla popolazione. In corso forti e persistenti precipitazioni sulla linea temporalesca che va da Livorno all’Alto Mugello fino alle ore 21, 22. Sono ancora in sala operativa e stiamo monitorando i fiumi, in particolare il Bisenzio che a Prato ha superato il primo livello, la Stella a Quarrata che ha superato il primo livello, il Marina a Calenzano che ha quasi raggiunto il secondo livello. Disagi sul Tora ad Acciaiolo oltre il livello. Mi raccomando ancora: attenzione, attenzione, attenzione!”, riporta un portavoce della Protezione Civile.

Tragico Annegamento a Seguito dell’Esondazione

Le forti piogge che hanno causato l’esondazione di fiumi e torrenti in Toscana hanno portato ad una tragedia: un anziano di 85 anni è stato ritrovato senza vita al piano terra della sua abitazione a Montemurlo. Le informazioni preliminari indicano che l’uomo era riverso in acqua, nella stanza completamente allagata. Le cause del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma si presume che l’anziano non sia riuscito a raggiungere un piano più alto dell’abitazione quando l’acqua è entrata in casa.