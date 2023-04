Manila Nazzaro chi è: età, altezza, peso, misure, ex marito, figli e nuovo compagno

Avete mai sentito parlare di Manila Nazzaro? Non solo è una rinomata conduttrice radiofonica e televisiva, ma ha anche un passato da modella ed ex Miss Italia! Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Manila Nazzaro, qualcosa su di lei

Manila Nazzaro, nata nel 1977 il 10 ottobre a Foggia, è una vera visione della bellezza. Dopo la maturità, si iscrive all’Università di Medicina e Chirurgia, ma sceglie di cogliere l’occasione per intraprendere la carriera di modella. Ha sempre avuto molta cura della sua salute e segue uno stile di vita regolare.

Ha debuttato in televisione vincendo il titolo di Miss Italia nel 1999, e in seguito ha perseguito la sua passione per la recitazione apparendo in spettacoli come Casa di bambola, Tre sorelle e Il paradiso può attendere tra il 2000 e il 2003. Inoltre, è stata anche commentatrice e conduttrice di noti programmi.

Dal 2017 è un membro orgoglioso della stimata famiglia di RTL 102.5 e nel 2020 ha avuto l’onore di essere giudice del concorso Miss Italia 2020, che ha visto Martina Sambucini incoronata vincitrice.

Vita privata di Manila Nazzaro

Dopo un matrimonio di 12 anni con il noto calciatore Francesco Crozza, Manila Nazzaro e Crozza hanno avuto due figli: Francesco Pio, nato nel 2006, e Nicolas nel 2011. Tuttavia, dopo la separazione, la Nazzaro ha rivelato che lo scioglimento del matrimonio è stato causato dalla scarsa presenza di Crozza nella sua vita e in quella dei figli.

Manila è rimasta sconvolta nello scoprire che, poco dopo la loro rottura, Lorenzo Amoruso aveva già voltato pagina e si era fatto una nuova famiglia con un’altra persona. Negli ultimi anni, la Nazzaro aveva avuto una relazione seria con l’ex calciatore e i due avevano persino partecipato all’avventura di Temptation Island insieme nel 2020. Per lei è stata una presa di coscienza straziante.

Dopo essersi conosciuti attraverso i social media, i due sono stati inseparabili dopo il loro primo incontro. Sebbene la loro relazione a distanza fosse difficile, nessuno dei due era disposto a trasferirsi dalle rispettive città di Firenze e Roma. Ognuno aveva la propria vita e per Manila lasciare la capitale avrebbe significato sacrificare il suo lavoro e sradicare i suoi figli.

Dopo aver trovato un accordo, sembrava che fosse il momento perfetto per sposarsi. Nel 2020, Manila aspettava un bambino dal suo ex compagno calciatore, ma purtroppo ha avuto un aborto spontaneo.