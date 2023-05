Manila Nazzaro: Nuove voci sul suo amore dopo la rottura con Lorenzo Amoruso - Controcopertina

Manila Nazzaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sembra aver lasciato definitivamente il passato alle spalle. Le indiscrezioni riguardanti la sua vita sentimentale sono diventate sempre più persistenti, affermando che abbia già trovato un nuovo fidanzato dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso. Inoltre, sembra che il presunto partner sia una figura di spicco nel panorama famoso, che avrebbe conquistato il cuore della conduttrice. Recentemente, Manila è stata ospite del programma televisivo “Generazione Z” condotto dalla collega Monica Setta, durante il quale ha avuto modo di chiarire alcuni punti riguardo alla sua vita amorosa.

Manila Nazzaro: Una nuova storia d’amore?

Durante la sua partecipazione a “Generazione Z”, Manila Nazzaro ha rivelato di aver vissuto una storia importante con Lorenzo Amoruso, ma ha confermato che è ormai giunta al termine. Ciò ha spinto molti a ipotizzare che abbia già trovato un nuovo fidanzato. Monica Setta, padrona di casa del programma, non si è fatta sfuggire l’occasione di chiedere a Manila se queste indiscrezioni fossero vere. La risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip non si è fatta attendere.

La verità sul nuovo amore di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha anche condiviso con il pubblico di “Generazione Z” la sua percezione di un cambiamento in Lorenzo Amoruso, che ha portato alla fine della loro relazione a causa di un amore svanito. Ora, tuttavia, si parla di un nuovo fidanzato per Manila, alimentando le discussioni negli ultimi giorni. Monica Setta ha preso l’iniziativa di rivelare il nome di questa persona, mettendo Manila sulla graticola.

È stato anche menzionato il momento tragico vissuto dalla coppia, quando Manila ha subito un aborto perdendo la figlia che portava in grembo. Tuttavia, concentrandoci sull’argomento più leggero e intrigante per i suoi fan, si è ipotizzato un flirt tra Manila e Stefano Oradei, ballerino noto volto di Rai Uno, presente in Ballando con le Stelle. Manila ha risposto con una risata, che sembrerebbe smentire questa relazione amorosa. Al momento sembra che tra i due ci sia solo un’amicizia, ma solo nelle prossime settimane potremo saperne di più.

Chi è Stefano Oradei?

Stefano Oradei è un rinomato ballerino e insegnante di danza che ha preso parte al programma televisivo “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. È noto anche per la sua precedente relazione sentimentale con Veera Kinnunen, che ha durato oltre 10 anni.