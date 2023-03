Manuela Villa, perché non è stata riconosciuta dal padre Claudio?

Manuela Villa è la figlia del famoso Claudio Villa. Ha dovuto lavorare duramente per guadagnarsi il cognome del padre.

Ripercorriamo le principali fasi della sua storia personale e professionale. Manuela Villa è nata a Roma il 7 febbraio 1966 e fin da piccola ha mostrato una forte affinità con la musica.

Alla tenera età di cinque anni inizia la sua formazione pianistica e vocale. Ha iniziato la sua carriera nel 1990 nel programma di Raiuno Piacere Raiuno, interpretando alcune delle canzoni più iconiche del padre, il celebre Claudio Villa.

Manuela ha debuttato al Festival di Sanremo nel 1994, come componente del gruppo Squadra Italia, che comprendeva Jimmy Fontana, Nilla Pizzi, Rosanna Fratello, Mario Merola, Wess, Giuseppe Cionfoli, Gianni Nazzaro, Toni Santagata e Lando Fiorini, interpretando il brano Una vecchia canzone italiana.

Questo segnò l’inizio di un lungo e fortunato percorso artistico che continua ancora oggi. Va notato che Manuela Villa non ha ricevuto riconoscimenti dal padre per quanto riguarda la sua vita privata.

Scopri i fatti su Manuela Villa, figlia di Claudio Villa: identità, età, coniuge, prole e carriera. La diretta interessata ha condiviso queste informazioni in un’intervista alla rivista Oggi.

Mentre frequentavo il collegio in Sicilia, una suora mi disse una frase dolorosa: “Grazie a Dio sei mantenuta da quell’uomo, altrimenti rimarresti qui”, riferendosi alle altre ragazze abbandonate dai genitori. Quando chiesi il motivo di questa frase, la zia suora mi spiegò le circostanze. Al mio ritorno a Roma, ho trovato difficile reintegrarmi con la mia famiglia, anche se sono grata che in seguito mi abbiano rivelato la verità, perché mi hanno permesso di avere un’infanzia gioiosa. Ho avuto la fortuna di tenere per me l’informazione per un certo periodo di tempo.