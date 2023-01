Mara Venier fa piangere Alessia Marcuzzi: “Sei come una figlia per me”

Alessia Marcuzzi è stata ospite di Domenica In e si è commossa per le parole dell’amica e collega Mara Venier.

Dopo il lancio del suo nuovo programma televisivo, Boomerissima, Alessia Marcuzzi è stata invitata alla trasmissione dell’amica e collega Mara Venier, Domenica In. La nota conduttrice ha espresso sentimenti gentili nei confronti della collega più giovane, definendosi una seconda madre.

Quando ero a Milano e tu stavi attraversando un momento difficile, ho iniziato a provare nei tuoi confronti un forte sentimento di amore e di attenzione che non si è mai spento”, ha detto la conduttrice di Domenica In, portando la conduttrice alle lacrime.

Mara Venier ha dimostrato una forte dedizione ad Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e Mara Venier hanno dimostrato a Domenica In il loro forte legame di amicizia e l’ex fidanzata di Francesco Facchinetti si è visibilmente commossa per le belle parole della conduttrice. Mara Venier l’ha anche elogiata per il suo aspetto dopo un periodo in cui la conduttrice era apparentemente dimagrita.

Nell’ultimo anno Alessia Marcuzzi ha vissuto un periodo burrascoso, culminato con l’annuncio pubblico dello scioglimento del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi, con il quale pare fosse in crisi da tempo.