Marco Liorni conferma il ritorno a settembre, ma Italia Si chiude definitivamente - Controcopertina

Il conduttore svela il futuro del programma e le novità in arrivo

È quasi giunto il momento dell’ultima puntata della stagione di Italia Si, il programma di attualità del sabato pomeriggio su Rai1 condotto da Marco Liorni. Ma cosa accadrà al conduttore nella prossima stagione? Resterà al timone del programma o saluterà definitivamente il suo pubblico? In un’intervista rilasciata a DiPiùTv, Marco Liorni ha dissipato ogni dubbio:

“A settembre il programma ripartirà? Sì, quindi fino a dicembre sarò impegnato in entrambe le trasmissioni (Italia Si e Reazione a Catena), che sono ormai nel mio cuore dopo tanti anni.”

Quindi sì, il programma tornerà in onda anche nella stagione 2023/2024.

Il ritorno di Reazione a Catena e la chiusura di Italia Si: Marco Liorni svela i dettagli

La trasmissione di storie e attualità del sabato pomeriggio su Rai1 avrà l’ultima puntata di questa stagione nel pomeriggio odierno, ma i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo perché tornerà in onda a settembre. E per i fan di Marco Liorni c’è un’altra buona notizia: il conduttore ritornerà a guidare Reazione a Catena a breve. La nuova edizione partirà lunedì 19 giugno e sarà ricca di novità e cambiamenti. Tornando all’intervista, Marco Liorni ha rivelato che, paradossalmente, i due programmi da lui condotti, nonostante siano di generi completamente diversi, hanno dei punti in comune:

“Uno è un quiz e l’altro è un programma di attualità e storie, ma trovo che abbiano in comune il ritmo e la leggerezza, e sono felice di condurli entrambi.”

Marco Liorni si raddoppia: due programmi nella prossima stagione

Il conduttore è pronto e carico per il ritorno di Reazione a Catena, definito il “quiz che rinfresca la mente”, e invita tutti a prepararsi per settembre con Italia Si. Quest’anno, inoltre, Liorni affronterà una sfida interessante poiché Reazione a Catena andrà in onda per ben sei mesi, accompagnando gli spettatori fino a dicembre. Sarà una grande sfida per un quiz estivo e c’è molta curiosità sugli ascolti. Ciò significa che Liorni guiderà contemporaneamente due programmi, da settembre fino all’ultimo mese dell’anno.