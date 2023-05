Marco Mengoni chi è il fidanzato? Età, lavoro, foto e Instagram

Marco Mengoni si è presentato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023, incurante delle critiche che lo vedevano in posizione di vantaggio. Non sorprende che la sua canzone, Due vite, sia stata un successo per il pubblico. Nonostante si sappia già molto di lui, abbiamo scoperto alcuni nuovi dettagli sul suo misterioso nuovo fidanzato. Continuate a leggere per saperne di più!

Marco Mengoni a Sanremo

Il cantante italiano è salito sul palco e ha conquistato il pubblico con il suo ultimo singolo “Due vite”, una composizione emotivamente coinvolgente che parla di un amore duraturo che vince tutti gli ostacoli. Due vite che si intrecciano, si amano e devono sfidare la tempesta per restare insieme. Come previsto, è stato incoronato vincitore, rimanendo in testa alla classifica con Giorgia e Ultimo. Anche la sua vita privata è stata oggetto di molte speculazioni, con voci di una nuova fiamma che circolano. Ecco tutte le informazioni che abbiamo sul misterioso partner.

Chi è il fidanzato di Marco

Solo poche settimane fa, i paparazzi della rivista “Chi” lo hanno intravisto nel cuore di Milano con una misteriosa compagna. Le foto rivelavano i due a cena romantica, ognuno con un bicchiere di vino in mano. Si è subito diffusa la voce che i due fossero fidanzati, anche se l’identità della sua compagna rimane un mistero e Mengoni non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

La vita privata del cantante

Marco Mengoni custodisce ferocemente la sua vita privata, rifiutando di sottoporsi alle domande invadenti dei giornalisti. Interrogato da un giornalista del Corriere della Sera, ha dichiarato con passione: “Ho 30 anni e ho fatto tante esperienze che mi hanno aiutato a sviluppare i miei gusti. Per questo non voglio condividere la mia vita privata sui social media: è troppo personale e non ha nulla a che fare con la mia fama”.

Ha dichiarato con enfasi: “Ho scelto una vita che mi mette sotto gli occhi di tutti, ma questo non significa che la mia famiglia e i miei amici debbano soffrire. Faccio il mio lavoro e sono disposto a farmi vedere nella sfera pubblica, ma non sopporterò che i miei cari vengano feriti. Sono appassionato di protezione dell’ambiente, figuriamoci delle persone a me care!”.