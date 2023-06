Marco Mengoni emozionato alle lacrime durante il concerto: il video che diventa virale sui social - Controcopertina

Marco Mengoni è stato protagonista di un momento di grande commozione durante una tappa del suo tour allo Stadio Arechi di Salerno, dove ha ricevuto un omaggio speciale dai suoi fan.

Il cantante, vincitore di Sanremo 2023 e quarto classificato all’European Song Contest, sta affrontando con grande successo il tour “Marco negli stadi”, che lo terrà impegnato fino al 15 luglio con il gran finale al Circo Massimo di Roma. Tuttavia, ciò che è accaduto a Salerno è stato davvero sorprendente per lui e ha suscitato grande interesse sui social media, dove il video del momento in cui Mengoni si ferma, bloccato dall’emozione di sentire i suoi fan intonare O Surdato Nnamurato, ha cominciato a circolare e a suscitare numerosi commenti.

Non è stato possibile per Marco trattenere le lacrime di fronte a questa dimostrazione di affetto e il suo concerto si è interrotto per qualche minuto. Alla fine dello spettacolo, il cantante ha espresso parole di gratitudine ai presenti: “Mi avete fatto scoppiare e vi ringrazio”, ha dichiarato dal palco. “Dopo quasi 14 anni, si pensa di abituarsi a certe emozioni, ma in realtà no, non ci si abitua mai. Rivivere momenti come questi, vincere di nuovo Sanremo, partecipare all’Eurovision e realizzare questo tour è stato un sogno. Grazie”.

Il concerto di Salerno è stata la terza tappa del tour, dopo le esibizioni a Bibione e Padova. Il tour proseguirà con le tappe a Bari, Bologna, Torino, Milano e Roma, dove il 15 settembre si terrà il concerto al Circo Massimo. Successivamente, Marco Mengoni si esibirà anche in diverse città europee, tra cui Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo e Monaco di Baviera.

Durante lo spettacolo, Marco Mengoni ha regalato al pubblico 25 dei suoi brani di maggior successo, tra cui il singolo “Due Vite”, che gli ha permesso di trionfare a Sanremo. L’emozione e l’affetto dimostrati dai fan hanno reso questa tappa del tour un momento indimenticabile per il cantante italiano.