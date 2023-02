Marco Mengoni, quello che non sai: età, moglie, figli, sorella e fratello

Marco Mengoni, cantante pop di successo, è già considerato un favorito per la vittoria finale del Festival di Sanremo 2023 grazie all’accoglienza incredibilmente positiva di Due Vite da parte di pubblico e critica, a distanza di un decennio dalla sua vittoria a Sanremo 2013 con il brano L’essenziale, che ha proiettato il cantautore di Ronciglione verso la notorietà.

Non è noto a tutti che Marco Mengoni abbia una certa età.

Marco Mengoni, 34 anni, è figlio di Maurzio e Nadia Ferrari. È probabile che sia figlio unico, dal momento che non sono stati menzionati fratelli e sorelle. Si è appassionato alla musica fin da bambino, ma solo durante l’adolescenza ha deciso di intraprendere una carriera in questo campo. Ha ottenuto il suo primo riconoscimento importante nell’edizione 2009 di X-Factor, con l’aiuto di Morgan che è stato uno dei primi a riconoscere il suo talento.

Nel 2010, grazie al suo crescente successo, ha debuttato a Sanremo con il brano Credimi ancora, classificandosi infine terzo in finale.

Moglie, figli, sorella e fratello

Sembra che il cantante sia figlio unico e le informazioni disponibili sulla sua vita privata sono limitate, poiché è molto discreto in tutti gli aspetti.

Nonostante abbia 1,7 milioni di follower su Instagram, uno dei cantanti più popolari in Italia non ha mai espresso pubblicamente interesse per qualcuno o postato foto con qualcuno relative alla propria vita sentimentale.

In precedenza ha dichiarato di non voler coinvolgere le persone a lui vicine che non hanno a che fare con il suo status di celebrità. È consapevole che la sua professione gli impone di essere sotto gli occhi di tutti, ma non vuole che la sua famiglia e i suoi amici si trovino in una situazione difficile.

Sono circolate voci su una potenziale relazione sentimentale con una persona al di fuori dell’industria dello spettacolo, anche se non è ancora stata confermata.