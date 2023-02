Anticipazioni Uomini e Donne oggi 14 febbraio 2023: Trono over e classico, si sfiora la rissa

A Uomini e Donne sono in arrivo alcuni colpi di scena. Ci sarà un incontro che sfocerà quasi in una rissa mentre i tronisti parleranno di scelte.

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda martedì 14 e mercoledì 15 febbraio rivelano che ci saranno scontri molto accesi per il trono. Come già annunciato, Ida Platano tornerà in studio per un confronto con Riccardo Guarnieri. Alla discussione parteciperà anche Alessandro Vicinanza e sarà proprio tra quest’ultimo e Riccardo che scoppierà una forte discussione. Nel trono classico, invece, vedremo che Lavinia Mauro avrà delle interazioni molto belle con entrambi i corteggiatori. Ci saranno baci e dediche importanti. Proprio per questo motivo, la ragazza farà una comunicazione sulla sua scelta. Per quanto riguarda Federico Nicotera, invece, il ragazzo farà un annuncio su Carola.

La lite tra Riccardo e Alessandro è stata piuttosto intensa a Uomini e Donne, e le cose si sono fatte ancora più accese quando Riccardo ha tirato una torta in faccia ad Alessandro.

Le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda dal 14 al 15 febbraio saranno movimentate. Ida Platano e Alessandro Vicinanza faranno il loro ritorno in trasmissione prima che Riccardo Guarnieri si faccia consegnare dei popcorn e li mangi mentre viene trasmesso un filmato legato ai due ospiti. Non appena Ida e Alessandro entreranno in studio, Vicinanza darà a Guarnieri un pacchetto di fazzoletti e gli dirà di asciugarsi le lacrime con quelli.

In breve tempo, poi, queste semplici provocazioni si trasformeranno in vere e proprie accuse. Alessandro e Riccardo discuteranno animatamente fino quasi a scatenare una rissa, che verrà sedata dai presenti in studio. Tina Cipollari ci metterà del suo tirando una torta in faccia a Guarnieri. Per quanto riguarda Biagio Di Maro, invece, il cavaliere non tornerà in studio e anche Claudio lascerà il parterre.

Uomini e Donne andrà in onda in anteprima dal 14 al 15 febbraio. Durante queste puntate, il cast prenderà alcune decisioni difficili al trono classico.

Il 14 e il 15 febbraio di Uomini e Donne vedremo due bellissime esterne con Lavinia Mauro e i suoi corteggiatori. Alessio Corvino le ha portato un regalo e si sono baciati. Anche Alessio Campoli l’ha baciata sotto un piumone. Per quest’ultimo c’è stata una sorpresa in studio.

Oggi è il compleanno di Lavinia, quindi le verranno consegnati un regalo e una torta. Spegnerà le candeline e i due ragazzi saranno felici. Tuttavia, non potranno fare a meno di chiederle quanto manca alla scelta. Lei sarà felice che i due si stiano finalmente sbilanciando su di lei e la decisione finale potrebbe arrivare il prima possibile. Federico Nicotera annuncerà che andrà a prendere Carola dopo quanto accaduto nelle scorse puntate. Nicole ha frequentato due ragazzi e ne manderà via uno.