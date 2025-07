La quattordicenne Giorgia De Nuccio è scomparsa da Reggio Calabria nella notte tra il 17 e il 18 luglio

Da dieci giorni, la famiglia di Giorgia De Nuccio, una ragazza di 14 anni residente a Reggio Calabria, è in attesa di notizie sulla sua scomparsa avvenuta nella notte tra il 17 e il 18 luglio. L’adolescente, che frequenta il liceo, sembra essere svanita nel nulla, e le autorità locali stanno lavorando senza sosta per ritrovarla. La situazione è resa ancora più delicata dalla giovane età della ragazza, e non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un allontanamento volontario.





Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv ha diffuso un dettagliato identikit della giovane per agevolare le ricerche. Giorgia, alta circa 1,65 metri e con un peso di 58 chili, ha lunghi capelli biondi e solitamente indossa un piercing con brillantino al naso. Al momento della scomparsa, la ragazza era vestita con una canottiera nera, pantaloni grigio chiaro e scarpe da ginnastica nere. Non avrebbe con sé né documenti né denaro, e il suo telefono cellulare risulta irraggiungibile.

Nei giorni scorsi, sui social media sono emerse alcune informazioni che annunciavano il presunto ritorno spontaneo della ragazza presso una caserma dei carabinieri. Tuttavia, questa notizia è stata prontamente smentita dai familiari di Giorgia, che continuano a lanciare appelli disperati per ottenere aiuto nella ricerca della loro figlia. “Aiutateci, vi preghiamo, riportateci nostra figlia”, hanno dichiarato i genitori della giovane, sottolineando la loro angoscia per la situazione.

Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv ha ribadito l’importanza di segnalare qualsiasi informazione utile alle autorità competenti. In un post condiviso sui social, il Comitato ha scritto: “Se la riconoscete, vi chiediamo di rivolgervi immediatamente alle Forze dell’Ordine al numero 112 oppure chiamateci se avete informazioni importanti”, fornendo il numero di riferimento 388 189 4493 per eventuali segnalazioni. Inoltre, il Comitato ha ricordato che “è reato dare ospitalità a una minorenne per la quale c’è una denuncia di scomparsa in atto”, invitando la comunità a collaborare attivamente nelle ricerche.

La vicenda ha scosso profondamente la città di Reggio Calabria, dove le forze dell’ordine hanno intensificato le operazioni di ricerca su tutto il territorio provinciale. Squadre specializzate stanno perlustrando diverse zone e monitorando ogni segnalazione ricevuta. Nel frattempo, i familiari continuano a diffondere appelli attraverso i social media e i canali di informazione locale, sperando che qualcuno possa fornire indicazioni utili al ritrovamento della giovane.

La scomparsa di Giorgia De Nuccio ha generato anche una significativa mobilitazione online. Numerosi utenti hanno condiviso post e messaggi per sensibilizzare l’opinione pubblica e ampliare la rete di ricerca. Tuttavia, fino ad ora, le segnalazioni non hanno portato a sviluppi concreti. La famiglia della ragazza e le autorità competenti restano fiduciose, ma il trascorrere dei giorni senza novità aumenta la preoccupazione.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni sulla giovane o l’abbia vista a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 o il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv. La collaborazione della comunità potrebbe rivelarsi cruciale per risolvere questa delicata situazione.

La scomparsa di Giorgia De Nuccio rappresenta una vicenda complessa che richiede un impegno collettivo e tempestivo. La famiglia continua a sperare nel ritorno della giovane sana e salva, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini con determinazione.