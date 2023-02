Marco Mengoni, avete mai visto il padre e la madre?

Non ci crederete, ma mamma Nadia e Marco Mengoni sono praticamente identici! Guardate come hanno festeggiato la sua vittoria in piazza

Ha conquistato tutti con la sua eleganza e il suo brano carico di emozione, che ha fatto impazzire il pubblico fin dalla prima serata del Festival di Sanremo 2023: stiamo parlando naturalmente di Marco Mengoni. È stato incoronato vincitore con il brano Due vite. A celebrarlo ci sono stati i suoi genitori in piazza e quello che ha colpito è la somiglianza impressionante tra il cantante e mamma Nadia.

Un Festival da record per Mengoni, in testa dalla prima all’ultima puntata e mai messo in dubbio per la vittoria finale. Un successo che arriva a 10 anni dal primo, ottenuto nel 2013 con il brano L’Essenziale, che ha segnato l’inizio della sua splendida carriera artistica. Ora “Due Vite”, che segue la vittoria di Mahmood e Blanco con Brividi, canzone più ascoltata nel 2022.

È stato poi lo stesso Marco a spiegare il suo brano in un’intervista quando era tutto finito: “Questo pezzo fa parte sicuramente dell’ultima parte del terzo capitolo delle trilogia di Materia – ha detto – La verità è che racconta la mia vita degli ultimi anni, di un bel viaggio di introspezione che sto facendo con la mia mente cercando di far convivere queste due parti, queste due vite, che di solito sono molto in contrasto, quella quotidiana e quella dei sogni”.

Marco Mengoni e mamma Nadia: somiglianza e gioia per il vincitore del Festival

Fra i più emozionati dalla performance del vincitore ci sono proprio i genitori: mamma Nadia e papà Maurizio Mengoni, con i quali Marco ha un rapporto meraviglioso. Ma non c’è solo l’amore ad unire il cantante con mamma e papà: la somiglianza con mamma Nadia, infatti, è davvero notevole. A quanto pare i genitori di Marco Mengoni hanno assistito alla finale del Festival nella città in cui vivono e dove Marco ha trascorso gli anni della sua adolescenza: Ronciglione, in provincia di Viterbo. Per lui mamma Nadia e papà Maurizio sono le persone più preziose della sua vita. Con mamma Nadia, in particolare, ha un rapporto davvero speciale.

Davvero impressionante, non credete? Ogni volta che il cantante parla di lei si può percepire un affetto profondo e una relazione di grande intesa. L’album da poco uscito e chiamato Materia, infatti, è un omaggio alla sua famiglia, alle sue origini, alla sua terra, al suo nonno Sestilio ma soprattutto ai suoi genitori. I genitori di Marco sono sempre vicini e cercano di seguire il figlio anche nei suoi impegni lavorativi. In una intervista rilasciata da Marco Mengoni un anno fa, Mengoni ha fatto una dedica speciale per i suoi genitori: “Ho dedicato una canzone a mia mamma. Nel primo video, Cambia un uomo, c’è mio padre. Sono le persone che più amo”.