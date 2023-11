Maria De Filippi sorpresa dall’inaspettata decisione di un allievo di lasciare la scuola

La decisione inaspettata di Samuspina

Il 6 novembre, durante l’ultima puntata del popolare talent show Amici, trasmesso su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, c’è stato un addio inaspettato. Un allievo, Samuspina, ha deciso di abbandonare la scuola, lasciando un’atmosfera di tristezza tra i compagni.

Il contesto della decisione

La decisione è giunta il 5 novembre, immediatamente dopo una prova canora che non ha soddisfatto l’allievo. Samuspina, confrontandosi con i suoi compagni, ha confessato: “Non ho la testa. Mai provata così tanta vergogna in vita mia”. Nonostante le parole di incoraggiamento del suo compagno Holden, Samuspina ha deciso di lasciare il programma.

Chi è Samuspina?

Samuspina è il nuovo cantante che ha preso il posto di Spacehippiez. Nonostante sia entrato ad Amici con diversi inediti che hanno avuto successo nelle classifiche radiofoniche, non ha mai studiato canto prima di entrare nel programma.





Le parole di Maria De Filippi

Dopo un confronto con Maria De Filippi, Samuspina ha tentato di spiegare il suo stato d’animo alla conduttrice e ai suoi insegnanti. Non essendo riuscito a esprimersi pienamente, De Filippi è intervenuta: “Lui riconosce l’importanza dello studio e intende andare avanti a studiare però è troppo il disagio che prova ogni settimana rispetto alla sua voglia di fare musica, questo è. Oltretutto la sua generazione nasce molto spesso sui social, anche senza avere un’etichetta discografica alle spalle, senza aver studiato canto”.

La conferma dell’addio

Alla domanda dell’insegnante Anna Pettinelli “Sei sicuro?”, Samuspina ha risposto confermando la sua decisione. L’insegnante ha risposto: “Capisco il tuo disagio e non mi sento di poterti confortare, perché sarei una bugiarda. Questo non è un percorso privo di ostacoli e dolore. Tu rispetto a tutta la classe hai molto da fare, sei anche appena arrivato”.

Infine, Samuspina ha affermato: “Purtroppo sì, lo so quanto è forte questa scuola e quanto mi stava già dando però penso che non sia la mia strada”. Dopo aver cantato il suo inedito, come suggerito da De Filippi, ha salutato tutti e ha lasciato il programma, concludendo un’esperienza breve ma intensa.