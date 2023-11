La triste notizia della morte di Andrea Iovino, volto amato di Made in Sud e fratello di Giovannino di Tu sì que vales

L’industria dello spettacolo saluta Andrea Iovino, rinomato attore napoletano conosciuto per la sua partecipazione al noto programma comico Made in Sud. All’età di 38 anni, le cause della sua scomparsa rimangono al momento sconosciute.

La Carriera Artistica di Andrea Iovino

Andrea Iovino, oltre ad essere un volto popolare della televisione, era altrettanto attivo nel mondo del teatro. Nel corso dell’ultimo anno, aveva partecipato allo spettacolo Masaniello Revolution, messo in scena dal cantautore napoletano Sal Da Vinci al Teatro Augusteo di Napoli. La sua presenza è rimasta impressa anche nel mondo del cinema, grazie alla sua apparizione nel film Pinocchio di Garrone.

Ricordando Andrea Iovino: “Un Uomo Onesto e Giusto”

Andrea Iovino, fratello del celebre Giovannino di Tu si que vales, viene descritto nel manifesto funebre come un “uomo onesto e giusto”. Il funerale si terrà oggi, lunedì 6 novembre, nella sua città natale, Nola. Andrea e il fratello erano entrambi membri della compagnia teatrale “Pipariello” di Nola.





Numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social media, dove molti ricordano la sua simpatia contagiosa e il suo grande amore per il teatro. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo italiano.