Da coccolatrice a partner surrogata: la storia di Michelle

Un Mestiere Fuori dal Comune

In un mondo in cui i titoli di studio e le competenze specifiche sono spesso considerati essenziali, Michelle ha trovato la sua nicchia professionale in un’attività che richiede principalmente tenerezza, emozione e capacità di trasmettere sentimenti. Queste sono competenze che non si apprendono facilmente, se non attraverso l’esperienza personale. Mentre alcuni possono considerare questo mestiere complesso o persino ambiguo, molti di coloro che hanno avuto modo di conoscere Michelle ritengono che sia un lavoro semplice e molto remunerativo.

Tariffe e Servizi

Michelle ha un tariffario ben definito per i suoi servizi, con tariffe che si aggirano intorno ai 150 dollari all’ora. Ma il suo lavoro non si limita a fare le coccole. Oltre a questo, offre anche altri servizi, tra cui quello di partner surrogata.

Un’Esperienza Certificata

Michelle si definisce una professionista delle coccole, con una certificazione ottenuta otto anni fa e oltre mille ore di sessioni alle spalle. Ma nel suo pacchetto di servizi offre molto di più. Come lei stessa afferma, il suo ruolo include anche quello di guida per l’intimità e guaritrice relazionale. Sul suo blog, Michelle scrive: “Oltre alle coccole professionali, sono anche una partner surrogata e una guida all’intimità. Il mio lavoro riguarda la guarigione relazionale. Questa è la mia carriera, non un lavoro secondario. Adoro il modo in cui posso contribuire all’autoguarigione dei miei clienti!”.





Il Ruolo del Partner Surrogato

Ma cosa significa esattamente essere un partner surrogato? Si tratta di un ruolo professionale che viene assunto in collaborazione con un sessuologo, seguendo un piano di trattamento specifico. Il cliente si sottopone a sedute di terapia separate e il trattamento include un rapporto fisico con il partner surrogato. Ma come spiega Michelle, non si tratta solo di guarigione emozionale e relazionale. È anche un modo per aiutare i suoi clienti a “riacquistare la sicurezza sessuale”, specialmente se hanno avuto brutte esperienze in passato o sono stati traditi dal loro ultimo partner.