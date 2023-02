Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici sospesi dal palinsesto: ecco quando tornano i suoi programmi

La morte di Maurizio Costanzo ha provocato significative modifiche al palinsesto Mediaset, a partire dal giorno della sua scomparsa, venerdì 24 febbraio. I programmi condotti da Maria De Filippi, tra cui “C’è posta per te” e “Uomini e Donne”, sono stati sospesi. Nonostante i programmi fossero già stati registrati, la vedova di Costanzo ha deciso di bloccarne la messa in onda. Non è ancora chiaro quando i programmi della De Filippi torneranno in palinsesto, ma possiamo aspettarci maggiori informazioni nei prossimi giorni.

Alcuni vip non hanno partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo, Belen Rodriguez e Michelle Hunziker.

Quando ricominciano uomini, donne e amici?

Se sia Amici che Uomini e Donne non andranno in onda il giorno del funerale di Costanzo, non compariranno nemmeno nel palinsesto di Canale 5 del giorno successivo, martedì 28 febbraio. Si tratta comunque di uno stop sia per il daytime del talent che per il dating show. Non è stata ancora data alcuna indicazione riguardo a C’è Posta per Te, che solitamente occupa il palinsesto del sabato in prima serata dell’ammiraglia Mediaset.

Le modifiche al palinsesto

A partire da venerdì, il palinsesto di Mediaset ha subito notevoli cambiamenti. La popolare trasmissione “Quarto grado”, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha deciso di non andare in onda. Al suo posto è andata in onda una puntata speciale di Matrix, dedicata al padre dei talk show televisivi. Sulle tre reti televisive del gruppo Mediaset, durante i “consigli per gli acquisti” viene trasmesso un messaggio con una foto a mezzo busto di Costanzo sullo sfondo che dice: “Carissimo Maurizio, con te se ne va un pezzo della nostra televisione e un pezzo del nostro Paese”. Uomini e Donne non è andato in onda venerdì, “C’è posta per te” non è andato in onda sabato e nemmeno Amici domenica. Verissimo ha dedicato una puntata al giornalista e anche il funerale di Costanzo è stato trasmesso in diretta televisiva.