Maria Teresa Ruta ha un ex marito e due figli

Maria Teresa Ruta è una figura amata e rispettata della televisione italiana. Nata il 23 aprile 1960 a Torino, questa talentuosa conduttrice televisiva e giornalista ha una carriera ricca di successi. Ma andiamo più a fondo nella sua storia.

Maria Teresa Ruta, ora 62enne, ha una famiglia che ha giocato un ruolo significativo nella sua vita. Nel 1987, ha sposato il giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Guendalina, soprannominata Guenda, pianista e attrice (1988), e Gianamedeo (1992). Tuttavia, il matrimonio con Goria ha avuto alti e bassi e si sono separati nel 1999, divorziando nel 2004. Successivamente, dal gennaio 2006, Maria Teresa è stata legata sentimentalmente al produttore discografico Roberto Zappulla, fratello del cantante neomelodico Carmelo Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015.

Maria Teresa Ruta ha affrontato una sfida personale con la dislessia, un disturbo della lettura. Nel 2012, ha rivelato di essere leggermente dislessica, sebbene molti non ne fossero a conoscenza. La sua testimonianza è un incoraggiamento per coloro che affrontano simili sfide.

Una Carriera Brillante

La carriera di Maria Teresa Ruta è una storia di successo. Nel 1976, ha vinto il concorso Miss Muretto di Alassio, il che l’ha spinta a intraprendere viaggi verso Roma per partecipare ai provini. Nel 1978, ha fatto il suo debutto come attrice teatrale a Torino, ma ha continuato anche la carriera di fotomodella. Gli anni ’80 l’hanno vista emergere in televisione come soubrette in programmi di alto livello come “Signorine Grandi Firme”.

Negli anni successivi, ha condotto numerosi programmi televisivi di successo, tra cui “La Domenica Sportiva”, “Lo Zecchino d’Oro”, e “Vivere Bene”. È stata la prima giornalista sportiva donna ad aver intervistato Diego Armando Maradona nel 1986, un momento storico nella sua carriera.

Il Presente

Attualmente, Maria Teresa Ruta è una presenza nota nel programma quotidiano di Rai 2 “Detto Fatto”, condotto da Bianca Guaccero, ed è ospite ed opinionista ricorrente a “Pomeriggio Cinque” su Canale 5.

Maria Teresa Ruta è una donna di talento e determinazione che ha lasciato un’impronta indelebile sulla televisione italiana. La sua carriera è un esempio di perseveranza e successo, e continua a ispirare molte persone oggi.