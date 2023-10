Terrore alla festa: Mamma collassa urlando ‘Sto morendo’ davanti ai figli! Una tragedia che lascia senza fiato!

Una festa di inizio stagione si è trasformato in tragedia per una madre di 37 anni. La donna è morta soffocata da marshmallow davanti agli occhi dei figli e degli altri partecipanti.

La festa e la tragica sfida

Sabato 7 ottobre il Beddau Rugby Football Club in Galles aveva organizzato un party per celebrare l’inizio della nuova stagione sportiva. Alla festa erano presenti genitori e bambini, tra cui Natalie Buss, 37 anni e madre di due figli.

Durante i festeggiamenti è stata organizzata una sfida che prevedeva di infilarsi in bocca più marshmallow possibili. Purtroppo Natalie ha iniziato a soffocare durante la prova.

I disperati tentativi di salvarla

La donna ha chiesto aiuto e ha iniziato a diventare paonazza, fino a collassare a terra davanti a tutti. Immediatamente è stato chiamato lo staff medico presente alla festa, che ha tentato disperatamente di salvarle la vita.

Purtroppo ogni tentativo è stato vano e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una morte improvvisa che ha sconvolto tutti i presenti, in particolare i due figli della donna.

Le indagini della polizia

La polizia gallese ha confermato di essere intervenuta sul posto e di aver avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Natalie. Si tratta di una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

Una festa di rugby si è trasformata in un dramma per una famiglia a causa di un gioco finito in tragedia. La comunità ora si stringe attorno ai figli di Natalie, sconvolti da quanto accaduto alla loro madre.